Avant A Couteaux Tirés 3, Netflix dévoile la bande-annonce de sa série whodunit avec Nicole Kidman

Netflix a sorti une bande-annonce de sa mini-série à suspense Un Couple Parfait, non sans rappeler A Couteaux Tirés, avec Nicole Kidman.

En 2019, Rian Johnson avait ébouriffé le public avec son whodunit à la Agatha Christie qui avait révélé Ana de Armas au sein d’un casting prestigieux. Après l’immense carton de ce A Couteaux Tirés, la suite des aventures de Benoît Blanc, désormais célèbre détective mi-Holmes mi-Poirot incarné par Daniel Craig, avait vu le jour sur Netflix (ayant racheté les droits de l’univers) sous le titre de Glass Onion en 2022.

Mais les amateurs de murder parties entre riches en demandent toujours plus, aussi un troisième volet des enquêtes de Benoît Blanc, appelé Wake Up Dead Man, sortira en 2025. Et si ça fait loin, le public a désormais de quoi patienter, puisque Netflix vient de sortir la bande-annonce de la mini-série Un Couple Parfait avec Nicole Kidman et Liev Schreiber, dont le concept semble très proche de celui des films de Rian Johnson.

Un couple parfait… ou presque

Cette bande-annonce coche déjà les cases les plus élémentaires de ce genre d’intrigue : une grande maison isolée, des hôtes et des invités salement riches, des mensonges dissimulés sous le tapis et surtout… un cadavre. Centrée autour du couple (soi-disant parfait, selon le titre) formé par Nicole Kidman et Liev Schreiber, ce nouveau thriller se déroule lors de préparatifs de mariage perturbés par la découverte d’un corps sur la plage près de la maison. Les invités de la cérémonie deviennent alors autant de suspects, et la police arrive pour gâcher la fête. Un mystère auquel Benoît Blanc lui-même ne dirait pas non !

Auprès de Kidman et Schreiber, on retrouve également Dakota Fanning, récemment vue dans Les Guetteurs, et Billy Howles, découvert dans le Dunkerque de Christopher Nolan. En creusant un peu plus loin dans le casting, on tombe même sur Isabelle Adjani, qui n’apparaît presque pas dans la bande-annonce et qui fera sans doute office de guest star.

Nicole Kidman, principale suspecte ?

La mini-série, qui est une adaptation d’un roman de Elin Hildebrand, est entre des mains expertes puisque la showrunneuse Jenna Lamia est la scénariste de bon nombre d’épisodes de séries, de Awkward à Resident Alien en passant par Good Girls. À la réalisation, on retrouve Susanne Bier, qui a déjà signé une quinzaine de films, dont l’oscarisé Revenge et aussi les médiocres Serena et Birdbox. Est-ce que ce couple parfait fera pâlir Benoît Blanc de jalousie ou est-ce que le film souffrira de la comparaison avec les films de Johnson ?

Pour le savoir, il ne reste plus qu’à patienter jusqu’au 5 septembre 2024, date annoncée de l’arrivée de la mini-série sur Netflix. De quoi affronter la rentrée avec un divertissement que l’on espère à la hauteur.