Marvel Zombies : les premiers détails de la bande-annonce rappellent L’Attaque des Titans

On connait maintenant les détails de la première bande-annonce de la série Marvel Zombies, et elle rappellerait carrément L’Attaque des Titans.

La nouvelle convention D23 de Disney a commencé il y a peu, et on a forcément reçu pas mal d’aperçus et d’informations concernant les prochaines productions de Marvel. Pendant la première journée, qui était entièrement consacrée aux productions en live action, les bandes-annonces des séries très attendues Daredevil: Born Again, Ironheart ou encore Agatha All Along ont notamment été dévoilées.

Et alors qu’on a appris que cet acteur des X-Men ne fermait pas la porte à un retour chez Marvel après Wolverine, on en sait également un peu plus sur les productions de Marvel Animation. En effet, la deuxième journée de la convention était centrée sur les films et séries animés de la firme super-héroïques. Les suites de What If… et de X-Men 97′, la meilleure série de Marvel, ont ainsi été évoquées, tout comme l’intrigant Marvel Zombies, dont une bande-annonce semblable à L’Attaque des Titans a même été présentée.

Bientôt les Avengers en mode zombie du coup ?

Shingeki no Marvel

Comme le rapporte Discussing Film, une séquence exclusive montrerait donc les personnages de Shang-Chi, Katy Chen et Jimmy Woo traversant une rue pleine de zombies. On verrait ensuite apparaître le Mandarin, qui leur viendrait en aide alors que le groupe est sur le point d’être submergé. Le super-vilain s’attaquerait même à une zombie géant, le tuant de manière sanglante avec ses Anneaux et rappelant ainsi L’Attaque des Titans. Puis, le Mandarin se sacrifierait en transférant les Anneaux à Shang-Chi, après que celui-ci ait été mordu par un mort-vivant.

Cinq ans plus tard, on voit le même groupe, également accompagné du Death Dealer, l’ancien mentor de Shang-Chi, être poursuivi dans un désert à la Mad Max par une horde de motards extraterrestres Skrulls. C’est un poil bordélique, mais ça donne quand même envie.

« JE SUIS UN ZOMBIE ! »

Pour rappel, Marvel Zombies nous plongera dans un univers alternatif où un groupe de survivants doit combattre d’anciens super-héros et méchants désormais transformés en zombies. Créée et écrite par l’auteur de comics Zeb Wells, la série s’étalera apparemment sur quatre épisodes et nous fera notamment retrouver Kamala Khan/Ms. Marvel, toujours interprétée par Iman Vellani.

Malheureusement, on ne sait pas encore quand Marvel Zombies débarquera sur nos petits écrans, aucune info concernant une éventuelle date de sortie n’ayant été révélée durant la convention. Affaire à suivre…