Après Wolverine, cet acteur des X-Men ne ferme pas la porte à un retour chez Marvel

Après Hugh Jackman dans Deadpool 3, , un autre membre des X-Men ne serait pas contre un tour chez Marvel.

Après sa tournée d’adieux dans Logan de James Mangold, peu de personnes voyaient Hugh Jackman revenir sous les traits de Wolverine. Près de 20 ans après le premier X-Men, son personnage était enfin mort et enterré, dans une conclusion touchante et réussie. Mais tout ça, c’était sans compter sur Kevin Feige et Ryan Reynolds, qui sont venus chercher l’acteur australien pour lui faire enfiler le costume jaune iconique de son super-héros.

Ce retour a déchainé les passions : après les Spider-Man de chez Sony qui ont débarqué dans le MCU avec No Way Home, c’est désormais, un personnage de la Fox qui a fait plus qu’une brève apparition dans un long-métrage de l’univers connecté (Doctor Strange in the Multiverse of Madness et son Charles Xavier présent moins de 10 minutes). Maintenant, tout semble possible, à condition, évidemment, que les acteurs soient partants, ce qui pourrait bien être le cas de James McAvoy.

X-Men : Le(re)commencement

C’est lors d’un entretien avec Screen Rant qu’on a demandé au comédien derrière le personnage de Charles Xavier depuis X-Men : Le Commencement en 2011 s’il se voyait reprendre le rôle, soit dans sa version Fox, soit dans une nouvelle version.

« Est-ce qu’en tant qu’acteur, dois-je retourner jouer un personnage que j’ai déjà incarné ? Je voudrais jouer une réinterprétation nouvelle et différente, ou une version nouvellement explorée, ou quelque chose comme ça. La seule chose qui me pousse à accepter un travail, c’est que le scénario soit bon et que le personnage soit intéressant, et il faudrait que ce soit le cas. Il faudrait également que l’on me propose ce travail, donc c’est tout à fait hypothétique. Mais j’ai l’impression qu’ils vont de l’avant, qu’ils font de nouvelles choses et qu’ils vont faire de grandes choses. C’est toujours le cas. Mais je ne dirais jamais non à quelque chose si je n’ai pas lu le scénario, et je ne dirais jamais oui à quelque chose si le scénario était vraiment mauvais. »

Espérons qu’il ne lui arrive pas la même chose qu’a Patrick Stewart

Si la possibilité de revoir l’acteur dans ce rôle est très plaisante, elle reste tout de même peu probable. En effet, avec Deadpool & Wolverine, Marvel semble avoir écrit sa lettre d’adieux à l’univers de la Fox, il y a donc peu de chance de revoir les acteurs et actrices de cette époque réapparaitre dans le MCU. Enfin… sauf pour un film.

En effet, il ne serait pas surprenant que Marvel choisisse de faire revenir tout le monde dans un ultime baroud d’honneur (et avant un reboot absolu du MCU) avec Avengers : Secret Wars, étant donné que les comics d’où le titre est tiré content une bataille dans le Multivers. En tout cas, il ne faut jamais dire jamais, surtout quand on sait que Marvel vient d’annoncer le retour de Robert Downey Jr. dans le MCU.