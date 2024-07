Marvel : le retour de la Sorcière rouge préparé en secret et révélé dans cette bande-annonce ?

Les premières images de la série Agatha All Along sur Disney+ dévoilées par Marvel ont relancé les spéculations sur la mort de la Sorcière Rouge.

Pour se sortir d’un long tunnel de déceptions, Marvel a fait le choix de tabler sur ses forces vives comme Deadpool (avec Wolverine en invité) ou Daredevil. Mais le studio n’a pas oublié ses quelques belles victoires en sortie de Covid, comme par exemple WandaVision, sa première série sur Disney+ qui avait remporté l’adhésion générale.

Ce n’est donc pas très surprenant de voir débarquer Agatha All Along, série spinoff centrée sur la méchante Agatha Harkness, reconvertie en anti-héroïne pour l’occasion. Un projet déjanté, à en croire la première bande-annonce monstrueuse, mais qui pourrait également être important pour le reste du MCU, notamment en posant les fondations du retour de la mythique Sorcière Rouge.

Le retour de la Sorcière Rouge chez Marvel ?

C’est un serpent de mer récurrent depuis la sortie de Doctor Strange in the Multiverse of Madness : comment la Sorcière Rouge va-t-elle revenir à la vie ? Le retour de Wanda Maximoff, incarnée par Elizabeth Olsen depuis 2015, semble une évidence pour les futures échéances de Marvel, mais les circonstances de cette potentielle résurrection restent pour le moment très floues.

Les premières images d’Agatha All Along ont néanmoins relancé les débats sur le retour de l’un des personnages les plus puissants de Marvel. Dans la bande-annonce, Agatha Harkness, toujours piégée par le sort de Wanda, enquête sur un corps qu’elle découvre être celui de son ancienne adversaire. À première vue, le constat est plutôt clair : la Sorcière Rouge est morte.

Jamais je pourrai la récupérer

Ce serait oublier cependant la tradition des comics de super-héros consistant à ramener tout le monde à la vie. Et étant donné l’importance du personnage, nul doute que Marvel a encore des plans pour elle. Certains fans ont spéculé sur les vêtements portés par Wanda dans la bande-annonce d’Agatha, affirmant qu’il s’agissait des mêmes que ceux de sa version alternative dans Multiverse of Madness.

Une théorie amusante, mais en réalité peu probable : il s’agit plutôt des vêtements portés par la Sorcière Rouge à la fin de WandaVision, et ses doigts tachés de noir indiquent une utilisation du Darkhold, le grimoire maléfique qui l’a corrompu. Cependant, deux éléments tendent à penser que Agatha All Along pourrait préparer son retour.

Wanda au bout du chemin ?

En premier lieu, l’introduction du « Chemin des Sorcières », une dimension parallèle où seuls ceux capables de magie peuvent entrer. Ce concept, relativement récent dans les comics Marvel, pourrait constituer une première pierre pour la résurrection de la Sorcière Rouge, dont une partie de l’âme s’y est peut-être retrouvée perdue après les évènements de Doctor Strange 2.

Autre élément capital : la présence supposée de Billy Kaplan, alias Wiccan, qui semble être le personnage incarné par Joe Locke. Celui-ci est l’un des deux fils de la Sorcière Rouge, et semble s’être réincarné après les évènements de WandaVision (possiblement par un transfert d’âme ?).

Billy Kaplan, futur Young Avenger du MCU ?

Il est très probable que la réunion de Wanda avec sa famille soit un des objectifs du MCU dans les prochaines années (rappelons qu’une série sur Vision est également en préparation). Dès lors, avec deux pièces aussi importantes, il ne serait pas étonnant qu’Agatha All Along s’achève en ouvrant clairement la porte à un retour à la vie pour Wanda Maximoff.

Un retour qui serait par ailleurs capital pour l’avenir de Marvel, qui aura bien besoin de l’une de ses superstars pour assurer la conclusion de sa Saga du Multivers. De quoi susciter un peu d’intérêt pour la prochaine série du MCU, dont les deux premiers épisodes sortiront le 18 septembre 2024 sur Disney+.