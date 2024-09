KAOS : que vaut la série déjantée sur la mythologie grecque de Netflix ?

Les premiers avis sur KAOS, la série Netflix sur la mythologie grecque avec Jeff Goldblum, viennent de tomber.

Après Percy Jackson et les Olympiens sur Disney+, une autre série mettant en scène les dieux de la mythologie grecque dans notre monde arrive sur Netflix. Intitulée KAOS, cette production de Charlie Covell (The End Of The F***ing World) au casting impressionnant (Jeff Goldblum, Janet McTeer, Stephen Dillane…) nous plongera dans une situation bien inquiétante : alors que la zizanie fait rage sur le mont Olympe et que Zeus sombre dans la paranoïa, trois mortels doivent redéfinir l’avenir de l’humanité.

Présentée comme une sorte de comédie noire, on se demandait si KAOS allait parvenir à se faire une place au sein du catalogue du N rouge. Et justement, les premiers avis sur la série de Covell sont tombés, et on va ainsi pouvoir en avoir un meilleur aperçu.

Coloré, mais en noir et blanc

Kaos, gros bordel sympa ?

« Vous ne savez pas exactement quel sera le prochain rebondissement, mais vous savez que ce sera drôle, profond, émouvant – ou les trois à la fois – et aussi captivant et enrichissant que vous pourriez le souhaiter. C’est un triomphe absolu – merci à Covell et aux dieux. » Lucy Mangan – The Guardian

« En entraînant le public à travers son récit troublant, drôle et prenant, et en nous bombardant d’une bande-son digne des dieux, KAOS tient le coup tout au long de ses huit épisodes, culminant dans un dernier volet épique et, une fois de plus, étonnamment sombre. » Louise Griffin – Radio Times

« Ceux qui recherchent une version plus grunge de l’angoisse adolescente de Covell, si brillamment illustrée dans The End of the F***ing World, pourraient être déçus par le plus tape-à-l’œil et certainement moins subtil KAOS. Mais ce même nihilisme inhérent finit par transparaître, et parmi le bling-bling et le sang, on trouve une dénonciation astucieuse et politique du leadership dictatorial. » Emily Baker – I

Uma Thurman n’a qu’à bien se tenir

« C’est une réflexion intelligente sur le pouvoir, l’existentialisme, la religion et, peut-être, le terrible ennui qui accompagne la vie éternelle. C’est agréablement inhabituel et ça vous emporte. » Carol Midley – The Times

« Les trois premiers épisodes sont remplis d’énergie. Aussi merveilleux que soient ces passages – le casting audacieux, fluide et daltonien, la bravoure de Goldblum et McTeer – Kaos peut être presque écrasant. Cependant, à mesure que les fils commencent à se resserrer et à former des dessins, et qu’il y a moins de nouveaux personnages, la série gagne en rythme et en tension.« Thelma Adams – Boston Globe

« Malgré nos réserves à propos de KAOS, on est captivé par Jeff Goldblum dans le rôle de Zeus, et on espère que sa performance compensera une série dont la satisfaction sur sa propre intelligence transparaît dans presque chaque image. » Joel Keller – Decider

Zeus Goldblum

« Kaos propose quelques touches d’originalité, du drame et des intrigues amusantes à travers une admirable réécriture de mythes et légendes de la Grèce antique. Le tout est soutenu par les performances habiles de Jeff Goldblum, Janet McTeer et David Thewlis […]. Mais c’est aussi une série qui est incapable de servir correctement son vaste casting de personnages. » Hanna Flint – IGN

« Votre opinion peut varier en fonction de l’attrait que vous portez à ce genre de drame, mais même si la réflexion sur ces personnages est conceptuellement intéressante, voire intrigante, au bout d’un moment, j’ai trouvé leurs querelles internes, leurs aventures sexuelles/adultères et leur cruauté irréfléchie de plus en plus ennuyeuses. » Robert Lloyd – Los Angeles Times

« Les épisodes sont pour la plupart trop longs, sinueux et artificiels, mais l’épisode 6 a des idées intéressantes. » Aramide Tinubu – Variety

Ça a l’air divinement moyen

Les critiques semblent donc particulièrement partagées concernant KAOS. D’un côté, son traitement de la mythologie grecque, de son concept et de ses personnages (notamment Jeff Goldblum en Zeus) serait un point très positif. Mais de l’autre, son rythme et sa mise en scène seraient très inégaux en fonction des épisodes, rendant la série assez bancale.

Quoi qu’il en soit, si vous désirez voir de quoi il en retourne, KAOS est disponible sur Netflix depuis le 29 août 2024.