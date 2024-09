KAOS saison 2 : une suite déjà teasée pour la série Netflix sur la mythologie grecque

Au vu du succès de la première saison sur Netflix, Charlie Covell évoque déjà un retour de la série mythologique KAOS.

Entre l’acteurice et scénariste Charlie Covell et Netflix, c’est une longue histoire d’amour. En effet, Covell avait déjà fait le bonheur de la plateforme il y a six ans avec le succès de sa première création en tant que showrunnereuse : The End of the F***ing World. La série avait conquis la critique et avait révélé Naomi Ackie et Alex Lawther. Covell est de retour cette année avec une nouvelle série originale à l’humour corrosif, arrivée sur Netflix le 29 août dernier.

Dans KAOS, Jeff Goldblum incarne ni plus ni moins qu’un dieu Zeus modernisé qui panique le jour où il découvre une ride sur son front qui pourrait annoncer la fin du monde. L’accueil est bon, puisqu’en moins d’une semaine, la série est parvenue à se hisser à la quatrième place du top de la plateforme en France, malgré une concurrence féroce (En place saison 2 ou encore la première partie d’Emily in Paris saison 4). Et justement, Covell parle déjà d’une deuxième saison. Attention, spoilers !

A lire aussi KAOS : que vaut la série déjantée de Netflix ?

En attendant la saison 2

KAOS saison 2 : le tonnerre de Zeus pourrait continuer à s’abattre

Voici ce que Charlie Covell dévoile au Cosmopolitan UK à propos d’une possible deuxième saison de KAOS et de l’éventuelle résurrection de Cénée :

« Je pense que tout est possible. Mon rêve était de faire trois saisons. J’ai beaucoup d’idées et je sais exactement ce que je veux en faire. […] Il y a assurément plus de choses à raconter. Mais je ne voulais pas non plus d’une fin qui soit un cliffhanger total. J’espère que la saison 1 se suffit à elle-même, mais que l’espoir d’une suite est permis. Parce que j’adorerais vraiment continuer l’aventure avec ces acteurs et cette équipe. C’était, en quelque sorte, un rêve devenu réalité. »

Relation Charlie Covell et Netflix : illustration

Lorsque Cosmopolitain tente de savoir si Netflix voudrait remettre le couvert pour une saison 2, Covell répond que rien n’a été encore signé, mais qu' »ils sont très partants« . Alors, bientôt l’annonce ? Car la fin de la première saison montrait que les dieux seraient sûrement de plus en plus défiés et provoqués, et pourraient être amenés à perdre ce qu’ils ont de plus cher, aussi les adeptes de la série brûleront-ils sûrement de voir tout ça raconté à l’écran. D’ici-là, KAOS est disponible sur Netflix depuis le 29 août 2024.