Game of Thrones : la série sur Jon Snow encore possible ? Le showrunner de House of the Dragon répond

Après Kit Harington, c’est au tour de Ryan Condal, le showrunner de House of the Dragon, de parler de la série spin-off de Game of Thrones, sur Jon Snow.

Il y a de ça quelques semaines, Kit Harington avait répondu aux rumeurs concernant l’annulation de la série sur Jon Snow tirée de Game of Thrones. Sans complètement enterrer le projet, l’interprète du personnage culte était resté assez évasif sur son avenir, au point de nous faire douter sur sa survie.

Pourtant, Kit Harington, récemment apparu dans la bande-annonce de The Beast Within, est évidemment parfait pour le rôle (sans blague) vu son âge et la période qu’est censée raconter ce spin-off. Sauf qu’on ne réfléchit peut-être pas suffisamment à ce sujet, à en croire Ryan Condal, le showrunner de House of the Dragon.

Game of Thrones : Jon Snow Fast Forward Edition

Bon, Jon Snow ou pas Jon Snow ? Et surtout, lequel ? Parce que selon Ryan Condal, interview par Bingeworthy, l’idée d’une série traitant du personnage juste après les évènements de GoT serait beaucoup moins intéressante que de laisser un peu de temps s’écouler :

« Je pense que cette histoire est en fait plus intéressante si elle se passe vingt ans plus tard, pour en faire un legacy sequel ou peu importe comment on appelle ce genre de suite qui se passe de très nombreuses années après. Je pense que l’idée originale était probablement de dire : « Jon revient immédiatement au Mur« . Mais vous savez, la menace est vaincue. Je veux dire, on pourrait raconter une belle histoire sur ce personnage là-haut, mais en imaginant [le personnage] vingt ou vingt-cinq ans plus tard, je pense qu’il y a un récit très intéressant qui peut être raconté. »

On vieillit tous mon gars, même toi

Et en effet, l’idée n’est pas déconnante. On peut supposer que Max n’attendra pas des années et des années pour lancer la série (afin de conserver Harington dans le rôle), c’est presque une évidence. En revanche, en effectuant un saut dans le temps et en choisissant un acteur plus âgé pour pouvoir raconter une toute autre histoire pourrait éviter la redite et explorer une toute nouvelle histoire.

Reste désormais à voir ce que les studios décideront. Qui sait, peut-être qu’après House of the Dragon, Ryan Condal décidera de mettre son idée en place et de showrunner cette version de la série sur Jon Snow. Comme quoi, Jon Snow ne meure jamais vraiment.