Après le fiasco Thor 4, une bande-annonce pour le remake en série de Bandits, bandits de Taika Waititi

Taika Waititi fait son retour après le désastreux Thor : Love and Thunder avec Bandits, bandits, le remake en série du film fantastique de Terry Gilliam.

Si beaucoup sont d’accord pour dire que Taika Waititi a un style bien à lui, force est de constater que le Néo-zélandais est loin d’avoir la carrière de réalisateur la plus simple d’Hollywood. Malgré quelques éclairs de génie, il est en effet difficile de faire l’impasse sur certains de ses (très) gros ratés, en particulier son avant-dernier film Thor : Love and Thunder. Désormais, on se pose forcément des questions sur l’avenir de ce cinéaste, et notamment sur sa capacité à retrouver sa patte d’antan.

On savait déjà que Taika Waititi va revenir avec un film de science-fiction, et c’est aussi du côté des séries que le monsieur va tenter de frapper un grand coup. AppleTV vient ainsi de dévoiler la bande-annonce de Bandits, bandits, le remake du long-métrage de Terry Gilliam à la sauce Waititi.

Les Bandits, bandits de Taika Waititi

Ça vous dit un mélange de comédie, de science-fiction, de fantastique et d’aventure ? Car c’est à peu près ce que nous présente Bandits, bandits, qui suit donc Kevin, un jeune garçon découvrant que son armoire est l’extrémité d’un tunnel spatio-temporel. Il va alors rejoindre une troupe de bandits/voyageurs temporels plutôt hétérogène et visiter avec eux diverses époques de notre histoire, tandis que l’Être suprême et le génie du Mal se battent pour le contrôle du monde.

Le film original, sorti en 1981, racontait globalement la même chose, et comptait notamment dans son casting Sean Connery. À cette période, le long-métrage de Terry Gilliam avait été un gros succès critique et financier, rapportant plus de 42 millions de dollars au box-office mondial pour un budget de 5 millions.

Après Thor et Zeus, Taika Waititi devient Poséidon

Cette nouvelle itération est donc cocréée par Iain Morris (The Inbetweeners), Jemaine Clement (Vampires en toute intimité) et Taika Waititi, qui a également réalisé l’épisode pilote et fera aussi partie du casting. À ses côtés, on peut notamment retrouver Lisa Kudrow (Friends) Tadhg Murphy (Vikings) ou encore Kal-El Tuck (oui, il a le même nom que Superman) dans le rôle de Kevin. Terry Gilliam est quant à lui producteur exécutif. Ce remake est prévu pour le 24 juillet 2024 sur Apple TV+.