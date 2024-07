Euphoria saison 3 : pourquoi c’est le chaos pour la série entre tragédies, tensions et trahisons

Après deux ans sans nouvelle, Euphoria semble embourbé dans des difficultés de production dont la série a du mal à se dépêtrer.

Lancée en 2019, la fantastique série Euphoria, créée par Sam Levinson a été un succès instantané. Il avait fallu patienter deux ans et demi pour avoir une saison 2, tout aussi solide que la première. Auréolé d’un Emmy Award et d’un Golden Globe de la meilleure actrice pour Zendaya et d’un Emmy Award pour Colman Domingo comme meilleur acteur guest-star d’une série dramatique, Euphoria est un monument. Mais un monument qui est à l’arrêt depuis 2022.

Entre un Sam Levinson s’étant beaucoup investi dans sa série The Idol, avec Lily-Rose Deep et TheWeeknd, de multiples tragédies qui ont impacté la production de la saison 3 d’Euphoria, des rivalités d’égos et des guerres intestines… la série teen pédale méchamment dans la semoule. Comment expliquer ce bourbier ? La suite verra-t-elle le jour prochainement ? On fait le point.

En mode déprime à cause de l’absence d’Euphoria

Euphoria/Dysphoria

Série tragique s’il en est, Euphoria raconte comment Rue Bennett (Zendaya), au sortir d’une cure de désintoxication, tâche de retrouver une place normale dans son lycée. Jules (Hunter Schafer), Cassie (incroyable Sydney Sweeney), Nate (Jacob Elordi), Maddy (Alexa Demie)… se télescopent dans cette production qui dépeint une Génération Z au bout du rouleau, condamnée à gérer comme elle peut un héritage socio-culturel et économique désastreux.

Et si les personnages vivent des drames de plus en plus funestes, la série vit un vrai chaos, comme l’a révélé la longue enquête de The Hollywood Reporter. Quelques mois après l’annonce du départ de Barbie Ferreira, qui donnait corps au personnage-clé de Kat, on apprenait le décès tragique d’Angus Cloud, qui incarnait le personnage de Fezco. Une disparition qui a eu lieu en juillet 2023, alors que les tractations concernant la saison 3 d’Euphoria avait déjà débuté. Moins de quatre mois plus tard, en novembre 2023, la production était endeuillée de nouveau avec le décès de Kevin Turen, producteur du show.

Le regretté Angus Cloud

Un deuil dans la famille

Non seulement il s’agit d’une terrible perte humaine, mais aussi d’une perte pour l’équilibre pour la série Euphoria. D’après de nombreux témoignages Kevin Turen était un « homme sociable et extraverti qui aimait manger et s’amuser, qui n’était ni violent ni hargneux« . Le parfait contrepoint à Sam Levinson, décrit comme « un grand artiste à succès, distant et quelque peu narcissique« , qui a pour réputation de n’avoir aucune limite sur un plateau de tournage.

« Il n’a pas de bouton d’arrêt. Il tournerait toute la nuit s’il le pouvait. Il veut toujours repousser les limites et choquer un peu les gens. Il a besoin de quelqu’un pour gérer ses pensées et ses idées. »

Le pouvoir créatif de Levinson trouvait, dans les limites posées par Turen, un cadre parfait pour s’exprimer de la meilleure des manières. Même s’il était de notoriété publique que Levinson et Turen avait consommé un divorce amical dès le début de l’année 2023 (sûrement à cause de la déprogrammation de The Idol ou à cause d’un projet de film de Turen impliquant The Weeknd), la présence de Turen sur le tournage d’Euphoria rassurait l’équipe technique et les acteurs.

Lendemain difficile

Prince d’Euphor(ia)

Sans Kevin Turen pour tenir les rênes du cheval fou Levinson, de nombreux membres de la production craignent que tout parte à vau-l’eau. Et ce n’est pas Ashley Levinson, l’épouse du réalisateur-producteur, et elle aussi productrice sur Euphoria, qui pourrait rassurer les foules. Un état de fait confirmé par une personne proche de la maison de production Little Lamb (propriété de Levinson et de feu Kevin Turen).

« Sam a vraiment un grand talent, mais il a besoin d’être géré, et si vous êtes un conjoint, c’est difficile. Il a besoin de limites, de délais. Il est difficile pour un conjoint de fixer des limites. Vous vous exposez à l’échec. »

L’agent de l’un des acteurs présent sur le tournage de la série partage, a priori, le même avis, et a insisté auprès de THR sur le fait que sans Kevin Turen à bord, personne ne saurait donner à Levinson les limites dont il a besoin.

« Sam a besoin de quelqu’un d’autre à côté d’Ashley. Il a besoin d’une voix de la raison, et Kevin était un génie en la matière. »

C’est beau comme du Mucha

Rester Zen(daya)

Pour comprendre l’étendue du bazar : Zendaya, elle-même, serait d’ailleurs l’une des plus farouches opposantes à Ashley Levinson. Alors que sa carrière au cinéma prenait un immense essor avec Spider-Man, Dune et Challengers, les tensions entre les Levinson et l’actrice n’auraient cessé de s’aggraver. Les bruits de couloir suggèrent tantôt que Sam Levinson est seul responsable des problèmes de production de la saison 3 d’Euphoria, tantôt que c’est le fait que Zendaya privilégie sa carrière sur grand écran qui plomberait le lancement de cette saison 3.

Sam Levinson et Zendaya étaient pourtant très proches au début du tournage d’Euphoria. Elle n’avait alors que 19 ans, et avait trouvé le réalisateur « inspirant« . Elle savait aussi que Rue était une version féminine de Levinson, qui avait souffert d’addiction aux drogues dures durant son adolescence. Il se murmurait même que Zendaya aurait pu être réalisatrice sur la saison 3 d’Euphoria, épaulée par Levinson.

Quand on a sérieusement besoin d’anti-cernes

L’idole déjeune

Zendaya aurait pris ses distances suite à de nombreux scandales (harcèlements, conduites toxiques…) qui auraient émaillé le tournage de The Idol, projet de Levinson avec Lily-Rose Deep. Soucieuse de conserver une image impeccable de star propre sur elle, Zendaya se serait éloignée de Levinson. Les grands patrons d’HBO auraient organisé une réunion en haut-lieu entre l’actrice, le réalisateur et les têtes pensantes de la chaîne pour réconcilier les parties. Ce qui fut peine perdue.

Une source a déclaré que si tout le monde reprochait à Levinson la responsabilité des retards et problèmes de la saison 3 d’Euphoria, en réalité, « tout tourne autour d’elle [Zendaya – NDLR]. Tout le monde voulait rejeter la faute sur Sam, mais c’était elle ». La brouille est à la fois d’ordre humain, et d’ordre créatif. Pour la prochaine saison, Levinson avait proposé à HBO que Rue Bennet puisse devenir détective privée, idée rejetée par l’actrice et HBO. Quant à l’idée de Zendaya, qui voulait que Rue devienne mère porteuse, elle a aussi été rejetée par les autres parties en présence.

Anti-éloge de l’adolescence

Au bout du tunnel

Malgré ces tensions, deux des jeunes stars d’Euphoria ont clairement exprimé leur souhait de revenir sur le tournage. Sydney Sweeney, sans doute la plus grande révélation du show, a apparemment hâte de pouvoir incarner de nouveau le personnage de Cassie pour une troisième saison, qui plus est si elle est réalisée par Sam Levinson, comme l’a confié un des proches de l’actrice à THR.

De même, Jacob Elordi, dont le rôle de Nate dans la série lui a ouvert bien des portes (il sera le monstre dans le Frankenstein de Guillermo del Toro), a assuré qu’il serait bien présent pour une nouvelle saison d’Euphoria. Maude Apatow (Lexi) et Dominic Fike (Eliot) devraient eux aussi reprendre leurs rôles respectifs.

Sérieusement, qu’est ce que c’est beau

Malgré la disparition de Kevin Turen, les tensions entre Zendaya, Levinson et les producteurs de la série, les couacs créatifs et l’impression générale que la série navigue désormais au doigt mouillé, la saison 3 d’Euphoria devrait donc bel et bien voir le jour. D’après les sources de The Hollywood Reporter, le tournage de la saison 3 d’Euphoria devrait même commencer au mois de janvier 2025, presque trois ans après la diffusion de la deuxième saison. Zendaya aura alors 29 ans, sept-huit ans de plus que lors du tournage de la première saison.