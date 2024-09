Devil May Cry : une première bande-annonce survoltée pour l’adaptation Netflix

Netflix a dévoilé le premier teaser pour la série d’animation Devil May Cry, adaptée du célèbre jeu vidéo.

La licence Devil May Cry est actuellement au point mort du point de vue du jeu vidéo après cinq épisodes principaux, Capcom étant beaucoup plus occupé sur le très bankable Monster Hunter. Pour le moment, c’est du côté de la série d’animation que la franchise de beat’em up 3D devrait pouvoir s’épanouir. Après l’excellente série Devil May Cry de 2007 créée par le studio Madhouse (Perfect Blue, Summer Wars), une nouvelle adaptation est en route, cette fois-ci en direction de Netflix.

Cette série DMC pour Netflix avait été annoncée dès 2018. Adi Shankar (The Guardians of Justice, Captain Laserhawk : A Blood Dragon Remix) en sera le showrunner, alors que la réalisation a été confiée au Studio Mir, à qui on doit The Witcher : Le Cauchemar du Loup et La Légende de Korra. Histoire de garantir une fidélité au matériel d’origine, Hideaki Itsuno, réalisateur en charge de DMC depuis le troisième volet, sera producteur de la série. Netflix vient de diffuser une première bande-annonce pour le Devil May Cry d’Adi Shankar.

Devil May Cry me a river

La bande-annonce montre un Dante jeune, à l’instar de ce qui avait été fait sur la série de 2007, et du travail accompli par Ninja Theory sur le malaimé DMC : Devil May Cry sorti en 2013. Sans pour autant être une origin-story, la série devrait explorer les premières heures de gloire du personnage. Le chasseur de démons semble évoluer dans un décor très urbain, bien que les dernières secondes du trailer laissent à penser qu’un passage en Enfer n’est pas à exclure.

Les connaisseurs de la mythologie étendue de Devil May Cry de Capcom apprécieront quelques petits clins d’œil appuyés : outre le design historique de Dante tout à fait respecté, avec ses cheveux blancs et son manteau rouge, et la présence de ses armes iconiques (l’épée Rebellion, les flingues Ebony et Ivory), on remarquera la présence du White Rabbit, apparu dans le manga dérivé de DMC 3. Un personnage longtemps resté sous les radars, qui pourrait avoir un rôle de premier plan dans cette adaptation.

Un sourire carnassier

On pourra regretter cependant que le doubleur historique de Dante (en version anglaise), Reuben Langdon, n’ait pas été rappelé pour reprendre le rôle du chasseur de démons. Adi Shankar lui aura préféré Johnny Yong Bosch, doubleur anglais officiel de Ichigo Kurosaki dans Bleach, de Lelouch Vi Britannia dans Code Geass, et de… Nero, personnage récurrent de la saga de jeux vidéo Devil May Cry, apparu en tant que personnage principal dans le quatrième opus de la franchise. La boucle est donc bouclée.

La série d’animation Devil May Cry arrivera sur Netflix en avril 2025.