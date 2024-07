Cat’s Eyes version TF1 : une bande-annonce qui fait peur pour le retour de la série culte

TF1 et Prime Video ont dévoilé une première bande-annonce pour leur série live Cat’s Eyes, adaptée dans mangas de Tsukasa Hôjô.

Annoncée en 2023, la série live Cat’s Eyes produite par TF1 et Amazon Prime Video, a livré sa première bande-annonce à l’approche de la Japan Expo. Une bande-annonce qui a confirmé que la série sera une version revue et corrigée du mythique manga de Tsukasa Hojo, qui prendra place à Paris en 2023 et non plus à Tokyo dans les années 80.

A lire aussi Nicky Larson et le Parfum de Cupidon : critique qui ne craint personne

La série composée de 8 épisodes de 52 minutes a été confiée à Michel Catz et Alexandre Laurent, réalisateur des séries Le Bazar de la Charité et Les Combattantes. Camille Lou, Constance Labbé et Claire Romain incarnent les trois héroïnes de cette superproduction française qui fait légèrement peur. Pas sûr que la première bande-annonce donne des raisons d’être rassurés.

Vous les attendiez, elles sont là ! Découvrez les premières images de 𝘾𝙖𝙩'𝙨 𝙀𝙮𝙚𝙨 🎬🔥



La série événement, bientôt sur TF1 et TF1+ ✨ pic.twitter.com/5RiYDxYDzI — TF1 (@TF1) July 10, 2024

Lacheau aux fesses

Faisant écho au Nicky Larson de Philippe Lacheau, Cat’s Eyes n’est pas le portage direct du manga culte du maitre Tsukasa Hojo, mais l’adaptation très libre de la version française de la série animée diffusée dans le Club Dorothée. Ce sont donc les noms francisés des héroïnes et des protagonistes qui ont été donnés aux personnages principaux.

Un look sponsorisé par Décathlon

Adieu donc aux sœurs Kisugi en VO, ce sont les sœurs Chamade qui mèneront le show. Sœurs pour lesquelles TF1 est allé chercher dans sa propre écurie :

Constance Labbé ( Balthazar ) sera l’aînée, Sylia (Rui Kisugi)

) sera l’aînée, Sylia (Rui Kisugi) Camille Lou ( Je te promets ) incarnera la cadette Alexia « Alex » (Ai Kisugi)

) incarnera la cadette Alexia « Alex » (Ai Kisugi) Claire Romain (Ici tout commence) sera la benjamine, Tamara « Tam » (Hitomi Kisugi)

Se joindront à elles MB14 (repéré grâce à The Voice), Elodie Fontan (de la Bande à Fifi, justement), et Gilbert Melki (immortel Patrick Abitbol de La vérité si je mens) dans le rôle du chef Bruno (Chef Kacho en VO).

Alex, Tam et Sylia version live

Signé Cat’s Eyes : les origines

La série sera avant tout une origin story pour le trio de sœurs. Camille Lou a expliqué à Amandine Scherer pour Télé7Jours en novembre 2023 :

On va raconter comment elles sont devenues Cat’s Eyes. On est à mi-chemin entre Robin des Bois et Arsène Lupin.

Alors qu’elles se sont perdues de vue depuis plusieurs années, les sœurs Chamade sont amenées à se réunir, car l’un des tableaux appartenant à leur père disparu réapparait du jour au lendemain. Mais pour le récupérer, elles n’ont pas d’autres choix que d’aller le voler.

La bande-annonce s’est tout de même fendue de quelques clins d’œil à la série animée des années 80, avec la fameuse carte de visite que les Cat’s Eyes laissent sur les lieux de leurs vols, et les quelques notes de la musique du générique de ladite série qui accompagnent la bande-annonce. Par contre, inutile de compter voir les actrices dans les tenues historiques, colorées et aux décolletés luttant magiquement contre la gravité.

Des tenues plutôt seyantes

Tsukasa au chaud

Pour son adaptation live, TF1 et Prime Video ont sorti le grand jeu : tournage à la Tour Eiffel et au Château de Versailles. Ara Aprikian, le directeur général adjoint contenus de TF1, avait déclaré à Ouest-France en juin 2023 :

Ce sera sans doute une des séries les plus chères qu’on produira l’année prochaine avec des budgets de production extrêmement importants. Mais c’est pour pouvoir rendre justice à cette franchise qui est très prestigieuse.

Les trois sœurs : Blasée, Étonnée et Crispée

D’après les informations dévoilées en novembre 2023 par Amandine Scherer pour Télé7Jours, la série aurait déjà été signée pour trois saisons. De là à penser qu’en cas de succès, TF1 et Prime Video pourraient avancer vers une adaptation en série live de City Hunter/Nicky Larson… il n’y a qu’un pas, que l’on s’abstiendra de franchir pour le moment.

La série live Cat’s Eyes est attendue pour la rentrée 2024 sur TF1. Une conférence exclusive dédiée à la série, en présence de l’équipe de production, est prévue à la Japan Expo, le 12 juin 2024.