Buffy : James Marsters (Spike) ne s’est jamais remis de cette scène traumatisante

Il y a une scène dans la saison 6 de Buffy contre les vampires qui a profondément marqué tout le monde. Et particulièrement James Marsters (Spike), qui l’a très mal vécu.

La saison 6 de Buffy contre les vampires a marqué un tournant, à tous les niveaux. En coulisses, il y a eu de gros changements puisque la série est passée chez UPN après avoir été diffusée pendant cinq ans sur The WB, et que Marti Noxon est devenue la showrunneuse à la place de Joss Whedon – notamment parce qu’il était occupé sur Angel et Firefly. Et à l’écran, l’histoire a plongé tête la première dans les émotions de son héroïne rongée par la dépression, suite à sa résurrection qui l’avait extirpée du paradis pour la ramener sur Terre en enfer.



Après une saison 5 qui avait touché du bout des doigts la détresse existentielle de la Tueuse (notamment dans l’épisode Sans issue), la saison 6 a donc passé un cap, qui a naturellement partagé. Sarah Michelle Gellar est la première à ne pas avoir apprécié tous les choix autour du personnage, notamment sa relation toxique et destructrice avec Spike. Et c’est justement une scène de la saison 6 qui hante encore James Marsters, l’interprète du vampire peroxydé.

Ah, les photos promo des années 2000

L’ÉPISODE DOUBLE CHOC

Ce n’est pas la première fois que James Marsters reparle de cette scène terrible de Rouge passion (Seeing Red). L’épisode 19 de la saison 6 se termine par la mort de Tara dans les bras de Willow, qui va vriller dans la magie noire, mais avant ça un cauchemar autrement plus réaliste est mis en scène : la tentative de viol de Spike, qui s’attaque à Buffy dans la salle de bain.

La scène est d’autant plus glaçante que c’est l’un des rares moments où les personnages sont ramenés dans une réalité sans vampires ni monstres, comme avec la mort de Joyce dans la saison 5. Ce n’est plus une Tueuse surpuissante face à un vampire ténébreux et harceleur qui la colle depuis des mois : c’est une femme, confrontée à un « ami » qui tente de la violer, et qu’elle parvient à repousser in extremis.

Comment détruire d’un coup « le vampire sexy »

Invité dans le podcast Inside of You en septembre 2024, James Marsters est revenu une nouvelle fois sur cette scène :

« Buffy m’a fait aller en thérapie en fait. Buffy m’a broyé. (…) C’est une scène problématique pour beaucoup de gens qui aiment la série. C’est le jour le plus sombre de ma vie professionnelle.«

L’acteur explique qu’il n’avait pas son mot à dire, et que le tournage a été plus que difficile :

« Je devais le faire, contractuellement. Je ne pouvais pas dire non. (…) On a tourné la scène, et c’était l’enfer. C’était mon enfer personnel. »

« Ask me again why I could never love you »

TIRÉ DE FAITS RÉELS

James Marsters explique comment une telle scène a pu exister dans Buffy contre les vampires, dont le principe a toujours été de raconter le réel à travers le prisme du fantastique (comme à peu près tout bon récit fantastique) :

« L’une des raisons qui fait que Buffy est si bien, c’est qu’ils demandaient aux scénaristes de venir avec le pire jour de leur vie, le jour dont ils ne parlent pas, leur plus sombre secret, celui qui les tient éveillés la nuit, quand ils ont fait du mal à quelqu’un ou que quelqu’un leur a vraiment fait du mal, ou quand ils fait une erreur. Puis ils ajoutaient une métaphore de vampire sur ce gros secret et le partageaient avec les autres. »

Pour cette scène, c’est donc une expérience intime qui a servi de point de départ :

« C’est une des scénaristes qui a eu l’idée. Quand elle a été quittée par son copain à la fac, elle est allée chez lui en pensant que s’ils faisaient l’amour encore une fois, tout serait comme avant. Elle l’a plus ou moins agressé, et il a dû physiquement la faire sortir des lieux. Et c’était l’un des souvenirs les plus douloureux de ce moment dans sa vie.«

Une relation très saine, du début à la fin

BUFFY VS LES HOMMES

Et c’est là le problème selon lui : lorsqu’il a fallu retranscrire cette expérience dans le monde de Buffy contre les vampires, les scénaristes ont non seulement choisi de laisser le fantastique en arrière-plan, mais ils ont en plus décidé d’inverser les rôles.

« Les scénaristes ont pensé que puisque Buffy est une super-héroïne, ils pouvaient inverser les rôles, parce que Buffy peut se défendre très, très facilement face à ça. Ils ont pensé qu’ils pouvait avoir un homme qui fait ça à une femme, et que ce serait pareil, je pense. (…) Je leur ai dit, ‘Vous savez qu’on offre une expérience par procuration au public. Toutes les personnes qui regardent Buffy sont Buffy, et ils ne sont pas des super-héros. Donc je fais ça à chaque personne qui regarde, et ils vont avoir une réaction très différente' ».

Chantons sous le spleen

Sarah Michelle Gellar est certainement du même avis, jugeant que plusieurs moments sont allés trop loin à cette époque de la série, comme elle l’a expliqué plusieurs fois au fil des années. Mais c’était ça aussi, le sens de la saison 6 : suivre ses personnages tomber dans les abysses de la dépression, de la tristesse, de la solitude et des pulsions (auto)destructrices.

Confrontée dans la saison 5 à la mort d’une manière inédite (avec sa mère, puis elle-même), et donc au sens de la vie, Buffy est ensuite pleine crise existentielle. Elle entraîne avec elle toute la série, qui n’épargne personne. Entre l’adolescence des premières saisons et la victoire finale et émancipatrice de la saison 7, la série devait insister sur cette phase douloureuse pour tenter de raconter toutes les étapes du passage à l’âge adulte. De quoi faire de cette sixième saison l’une des plus passionnantes, et audacieuses.