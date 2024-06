Malgré le méga-flop, Blue Beetle va bien revenir dans le DCU rebooté de James Gunn

Blue Beetle a été un bon ratage au box-office, mais le super-héros devrait bien revenir dans l’univers chapeauté par James Gunn.

Sorti au moment où le DCEU était en pleine restructuration entre les catastrophes The Flash et Aquaman 2, Blue Beetle est un cas un peu à part. En effet, James Gunn et Peter Safran ont rebooté l’univers DC au cinéma (le DCEU devenant DCU) mais ils ont également expliqué que certains héros et vilains resteraient dans leur univers. C’est le cas par exemple de Peacemaker, qui va avoir le droit à sa saison 2.

D’ailleurs, James Gunn avait fait le bilan sur les personnages de son DCU, expliquant plus précisément lesquels resteront, lesquels partiront, lesquels seront abandonnés… Parmi eux, le cinéaste avait alors confirmé que Xolo Maridueña conserverait le rôle de Blue Beetle dans son DCU et malgré l’échec plutôt cuisant du film au box-office. Et alors qu’on se demandait pourquoi, la réponse est peut-être enfin arrivée : Blue Beetle va revenir mais pas forcément au cinéma.

Blue Beetle 2 : Le retour de la genèse

Selon plusieurs sources proches de Deadline, la suite des aventures de Jaime Reyes sera en effet racontée sur le petit écran. La série devrait avoir Miguel Puga (Bienvenue chez les Casagrandes) à la barre en tant que showrunner. Côté écriture, Cristian Martinez (Women of the Movement, Good Trouble) serait attaché au projet.

L’équipe de la série ne serait toutefois pas totalement détachée de celle du film, on retrouverait effectivement à la production Angel Manuel Soto et Gareth Dunnet-Alcocer, soit respectivement le réalisateur et le scénariste de Blue Beetle cuvée 2023. John Rikard, producteur exécutif du film, reprend son rôle pour la série, Galen Vaisman, anciennement au même poste, superviserait le projet dans son ensemble.

Quand même Superman et Batman n’ont pas été sauvés, mais toi oui (magie noire)

Au niveau du casting, rien ne serait confirmé. Néanmoins, vu les propos de James Gunn en septembre dernier, plusieurs acteurs pourraient aussi rempiler. D’ailleurs, toujours selon Deadline, certains membres auraient été contactés, avec des retours positifs à la clé et on peut donc supposer que Xolo Maridueña (au minimum) doublera son personnage dans cette série animée.

D’après Deadline, la série ferait en quelque sorte office de test et en cas de succès, un retour du héros aux origines mexicaines sur grand écran ne serait pas à exclure. Pour l’instant, aucune date de sortie n’est disponible.