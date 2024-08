Bad Monkey : les premiers avis sur la comédie criminelle d’Apple TV+ sont tombés

Les premiers avis pour Bad Monkey, la nouvelle série d’Apple TV+ avec Vince Vaughn, viennent de tomber.

Si Apple n’est pas vraiment parvenu à trouver le succès du côté du cinéma (malgré la production de gros films tels que Napoléon, Killers of the Flower Moon ou plus récemment To the Moon), la multinationale est en revanche parvenue à se faire une place dans le milieu du streaming et des séries. Grâce des œuvres souvent efficaces et aux genres variés (Ted Lasso, Dark Matter, Severance, Silo…), Apple TV+ s’est ainsi dotée d’armes pour concurrencer Netflix, Amazon et compagnie, et ça ne semble pas prêt de s’arrêter.

Et justement, alors que l’on a pu découvrir le teaser de Disclaimer, le thriller d’Alfonso Cuarón pour Apple TV+, une autre série vient tout juste de débarquer sur la plateforme. Il s’agit de la comédie criminelle Bad Monkey, tirée du roman Mauvais Coucheur de Carl Hiaasen, dont les premiers avis sont récemment tombés.

Vince Vaughn ne voit rien

Bon ou mauvais singe ?

« Même si c’est une sorte de retour aux années 90, avec des personnages hauts en couleurs qui arrivent finalement par tous se réunir, la série a également un ton branché et moderne. Faites-vous plaisir et allez y jeter un œil. » Cynthia Vinney – Looper

« Une production taillée sur mesure pour son acteur principal Vince Vaughn, et l’une des surprises les plus ensoleillées de l’année. » Nick Schager – The Daily Beast

« Vince Vaughn est dans son élément en tant que détective au débit rapide dans la comédie mystérieuse et captivante d’Apple TV+, Bad Monkey. » Dave Nemetz – TVLine

Vince Vaughn n’entend rien

« Bad Monkey n’est peut-être pas parfaite, mais, tout comme son matériel d’origine, elle semble être le type de contenu idéal pour un visionnage estival. Avec un casting charismatique et un mystère globalement convaincant, cette série est une nouvelle victoire pour Bill Lawrence et Apple TV+. » Nate Richard – Collider

« Le rôle charmant de Vaughn en tant que détective devenu inspecteur de la santé fait de Bad Monkey un bon divertissement, même lorsque l’histoire s’affaiblit vers sa conclusion. Le reste du casting brille également tout au long de la série, avec les performances exceptionnelles de Meredith Hagner, Natalie Martinez et Jodie Turner-Smith. » Emma Fraser – IGN

« La Floride est un endroit étrange et conflictuel, mais Bad Monkey, bien que pas aussi explosif que le livre, lui offre un moment de détente au soleil globalement agréable et savoureux. » Todd Lazarski – The A.V. Club

Vince Vaughn ne dit rien

« C’est vrai, les épisodes traînent parfois en longueur et Bad Monkey semble être la preuve qu’il faut remettre au goût du jour les comédies de 30 minutes. Mais même si c’est parfois frustrant à regarder et que ça ne satisfait pas vraiment toutes les attentes, il est clair qu’il y a quelque chose de spécial ici. » Kaiya Shunyata – RogerEbert.com

« L’intrigue maigre est à peine plausible et semble surchargée au bout de 10 épisodes. L’énergie s’épuise complètement dans un dernier épisode où aucune des questions n’est vraiment résolue. Elles sont plutôt rassemblées en boule de papier et jetées dans la poubelle la plus proche. » Keith Watson – The Telegraph

« Dans l’ensemble, la série de Lawrence est surchargée de personnages, d’intrigues et de blagues pour lesquelles elle n’a pas la place, cherchant désespérément à plaire à tous les spectateurs en s’appuyant sur le livre. Mais en essayant de capter tout le monde, elle parvient à ne capter personne. » Akos Peterbencze – Paste Magazine

« Sous le sunlight des tropiques ! »

Dans l’ensemble, les critiques semblent donc assez satisfaites de ce Bad Monkey, qui serait globalement à la hauteur du livre original. La série de Bill Lawrence nous amènerait ainsi dans une Floride à l’ancienne, à travers des épisodes au rythme parfois inégal mais portés par l’excellente performance de Vince Vaughn.

Si vous voulez vous-même donner sa chance à cette nouvelle production Apple TV+, Bad Monkey est disponible sur la plateforme depuis le 14 août 2024.