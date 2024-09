Agatha All Along : la créatrice de la série Marvel donne son avis sur les théories à propos de Teen

Les fans de la série Marvel Agatha All Along cherchent désespérément à connaître l’identité de Teen. La créatrice Jac Schaeffer s’est prononcée à ce sujet.

Jac Schaeffer avait fort à faire pour essayer de renouveler le succès de Wandavision, la série en forme de sitcom américaine centrée sur le personnage de la Sorcière rouge, sur Disney+. La showrunneuse a trouvé l’inspiration chez l’un des personnages notables : Agatha Harkness, interprétée par Kathryn Hanh. Il n’en fallait pas plus pour qu’elle accouche d’Agatha All Along, une série toujours centrée sur le monde des sorcières, mais dont l’intrigue de départ prend la forme d’une enquête policière.

L’un des personnages marquants de la série est Teen, un jeune sorcier à la voix inaudible. Son incapacité à s’exprimer lisiblement est au cœur du mystère qui entoure son identité et son histoire, laissant place à un grand nombre de théories de la part des fans. La réalisatrice a tenu à réagir à ces hypothèses.

Ma sorcière bien-aimée

Lors d’une interview pour Variety, Jac Schaeffer, qui plus est réalisatrice des deux premiers épisodes de la série, s’est exprimée sur le mystère qui entoure l’identité de Teen et son importance pour l’intrigue :

« Je n’aime pas cacher des choses au public pour ensuite crier « Bouh ! » Il n’y a rien d’artistique là-dedans. Donc quand nous avons parlé de cacher qui il [Teen] est, la première question est : pourquoi ? En quoi est-ce utile ? La réponse est en rapport avec l’effet que ce mystère a sur Agatha. Qu’est-ce que ça lui fait ? Comment ça la motive ? Comment ça l’affecte émotionnellement ? »

Un sort qui te transforme en noir et blanc

Les spéculations des fans vont bon train. Certains essaient d’analyser les mouvements de lèvres de l’acteur Joe Lock pour comprendre ce qu’il dit, surtout lorsqu’il tente de révéler sa véritable identité dans le deuxième épisode de la série. D’autres pensent tout simplement qu’il s’agit de Billy Caplan, l’un des enfants de La Sorcière Rouge, réincarné en adolescent. À cette hypothèse, Jac Schaeffer répond avec humour :

« Je répondrais que ce n’est pas le premier endroit où je chercherais. Ce n’est pas totalement sans importance : mais il y a d’autres endroits où chercher. »

Le mystère reste donc entier et il n’y a que la fin de la saison qui pourra nous donner le fin mot de l’histoire. La créatrice, durant l’interview, tient surtout à garder des atouts en poche pour surprendre le public. Pour rappel, Agatha all along est diffusée sur la plateforme Disney+, à raison d’un épisode par semaine.