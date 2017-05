Game of Thrones aura droit à un spin-off en plus de tous ceux déjà prévus

Bon, les copains, causons un peu Game of Thrones là, parce qu'il se passe des trucs pas clairs du côté de Westeros en ce moment. Et c'est peu de le dire.

Si on est comme vous chauds-bouillants à l'idée que la saison 7 commence très bientôt, on est par contre beaucoup moins tristes de savoir que la saga arrivera à son terme l'an prochain depuis que l'on sait que HBO n'a pas l'intention de laisser partir sa poule aux oeufs d'or aussi facilement. En effet, nous apprenions il y a 10 jours que le network était actuellement en train de préparer 4 spin-offs qui, s'il n'étaient pas forcément en lien avec la série principale, se dérouleraient dans le même univers.

Cela faisait déjà beaucoup mais il faut croire que ce n'était pas encore suffisant puisque George R. R. Martin vient d'annoncer lui-même sur son site officiel qu'une cinquième série était également en préparation :

"Nous avions 4 scripts quand je suis arrivé à L.A. la semaine dernière mais quand je suis reparti, nous avions 5 projets. Nous avons donc rajouté un scénariste aux quatre autres. Et non, je ne dirai pas de qui il s'agit. HBO s'en chargera quand le contrat sera établi. Mais c'est un superbe ajout., un type super et un très bon auteur et je ne connais personne qui aime et connait Westeros comme lui."

Donc, oui, Game of Thrones n'est pas prêt de quitter nos écrans de sitôt en fait.