Après Twin Peaks, David Lynch va-t-il arrêter le cinéma ?

David Lynch n'est pas seulement l'un de nos réalisateurs préférés encore en activité, c'est aussi un visionnaire sur plein d'aspects du média. Alors, forcément, comme on ne l'a pas trop vu sur un écran ces dernières années, on se pose des questions.

Parce que bon, même si Twin Peaks revient sur les écrans dans deux semaines et qu'on est comme des dingues tellement on en peut plus d'attendre, il faut faire un rapide constat et comprendre que David Lynch n'a pas été vraiment productif au cinéma de puis Inland Empire qui date déjà de 2006. Soit 11 ans sans faire un nouveau film, voilà qui a de quoi inquiéter sur la suite de sa carrière.

Après, c'est sûr, il a été loin d'être inactif puisqu'il s'est quand même pas mal éclaté dans la photo, la peinture et la musique, multipliant les expositions et autres événements. Mais, à l'approche de Twin Peaks, on se demande quand même si Lynch a encore envie de faire du cinéma. Et nous ne sommes pas les seuls à nous poser cette question puisque le Sydney Morning Herald est allé lui demandé si Inland Empire était vraiment son dernier film :

"Oui, ça l'est. Les changes ont beaucoup changé. Beaucoup de films n'ont pas eu de bons scores au box-office alors qu'ils auraient pu être des films géniaux, et les choses qui s'en sortaient en salles n'étaient pas forcément celles que je voulais."

Bref, on sent un certain découragement dans les propos du réalisateur, déçu de la tournure que prend Hollywood depuis 10 ans et l'arrivée des Marvel et autres DC sur le devant de la scène. Un constat amer qui lui aurait de ce fait ôté toute envie de renouer avec le grand écran. Si nous sommes on ne peut plus tristes d'apprendre cette mise à la retraite du cinéma, cela nous rend la nouvelle saison de Twin Peaks encore plus incontournable et nous met face à une attente énorme.

Plus que jamais, dans ces circonstances, David Lynch n'a pas le droit de se planter. Réponse dans deux semaines.