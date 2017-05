HBO prévoit plein de spin-offs de Game of Thrones

Game of Thrones est l'une des séries les plus importants de l'histoire de la télévision tant elle a modifié de choses. Et si on est un peu triste de la voir partir, quelque chose nous dit qu'elle sera toujours un peu là malgré tout.

Enfin, quand on dit que Game of Thrones est révolutionnaire, on parle surtout de la folie qu'elle a déclenché auprès d'un public pas forcément acquis à sa cause au départ. Qu'un show avec des dragons, des décapitations, de l'heroic-fantasy et une bonne dose de cul devienne un tel phénomène de société n'était pas évident et pourtant HBO a réussi son pari fou en parvenant à nous livrer un programme tout aussi exigeant que grand public.

Mais, comme toutes les bonnes choses ont une fin, la série arrive dangereusement vers sa conclusion. Si la saison 7 commencera bientôt et que le tournage de l'ultime saison débutera ces prochains mois nous n'en n'aurons pour autant pas terminé avec cet univers puisque la chaine compte bien presser le citron jusqu'au bout. Cela fait plusieurs mois en effet que des rumeurs concernant des possibles spin-offs se faisaient entendre mais personne ne semblait pressé de confirmer ou d'infirmer quoi que ce soit.

C'est maintenant quasiment chose faite puisque le site The Live Feed vient de nous apprendre que HBO ne prévoyait pas une seule série dérivée, mais au moins quatre ! La chaine viendrait effectivement de signer des contrats avec quatre scénaristes différents qui aideront chacun George R.R. Martin dans leur série respective et on peut imaginer qu'HBO vient de claquer ses économies quand on apprend que les auteurs concernés ne sont autres que Brian Helgeland, Max Borenstein (Godzilla), Jane Goldman (Kingsman) et Carly Wray (The Leftovers).

Ces projets sont actuellement en développement et sont donc très loin d'avoir encore dévoilé leur véritable nature, mais de ce que l'on sait il s'agira de séries situées dans le même univers que GOT sans avoir pour autant de lien direct avec elle, ce qui fait que, pour le moment, on ignore s'il s'agira de prequels, de suites, de spin-offs ou de tout autre chose. Mais on peut faire confiance à HBO pour ne pas faire n'importe quoi avec sa poule aux oeufs d'or.