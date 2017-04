Game of Thrones : un personnage mythique de retour ?

On croyait s'en être débarrassé mais il semblerait que ce bon vieux analphabète soit de retour...

La fin de GOT se rapproche. Plus que deux saisons et on fermera (à jamais ?) le conte de Westeros. Si on se demande bien comment ce beau monde finira, il y en a un qui a quitté la série trop tôt. Hodor avait en effet connu un destin funeste lors de la bataille contre les Marcheurs Blancs.

Nigaud avec deux bras gauches, il s’ était retrouvé touchant lors des derniers instants de la dernière saison où son nom était tout simplement son destin.

Mais du coup, la question se pose : Hodor est-il devenu un Marcheur Blanc ? Réaction de l’acteur/DJ Kristian Nairn :

‘En tant que fan, j’adorerais revenir. Me retrouver à nouveau sur les tournages, tout ça m’emballerait, c’est sûr. Mais je trouve que sa mort était une belle conclusion pour le personnage. Et puis on a eu assez de résurrection dans GOT’.

Il est vrai que le revoir, même si cela nous ferait plaisir, casserait un peu sa fin, belle et tragique. Il est mort en héros et son retour en tant que White Walker serait une déception. Pourtant si on insiste auprès de l’acteur sur son potentiel retour, il répond :

‘Je vais vous dire que non, mais je peux mentir. Je ne peux rien dévoiler.’

En vrai acteur de la série la plus populaire de l’histoire, ses lèvres sont scellées.Bref, on devra attendre le retour de la série le 16 juillet prochain pour avoir le fin mot de l’histoire.