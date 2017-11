Woody Harrelson explique pourquoi il ne reviendra pas dans True Detective

Après une seconde saison au bilan plutôt mitigé et pas mal de problèmes en coulisses, True Detective s'apprête enfin à faire son grand retour pour une troisième saison qui devrait changer beaucoup de choses à la formule.

Il s'est passé tellement de choses depuis, qu'on a l'impression que la diffusion de la première saison de True Detective, c'était il y a 10 ans, alors qu'elle date seulement de 2014. Pourtant, trois ans plus tard, la série de HBO a déjà acquis son statut de show culte et ce n'est pas sa seconde saison en demi-teinte qui a pu affaiblir son aura auprès du public. Il faut dire aussi qu'entre le showrunner Nic Pizzolatto et Cary Fukunaga, le torchon a brûlé assez vite, que les deux hommes se sont faits la guerre, que Pizzolatto lui-même s'est retrouvé en porte-à-faux vis-à-vis de la chaine pour finalement lancer la préparation d'une saison 3.

Et c'est officiel depuis un petit moment, la saison 3 sera réalisée par Jeremy Saulnier (Green Room), avec Mahershala Ali dans le rôle principal et si l'on n'en connait pas encore le synopsis détaillé, on sait par contre que l'histoire devrait jouer avec la temporalité puisqu'elle se déroulerait sur trois périodes distinctes. Evidemment, tout cela demande confirmation.

Dans les rumeurs on trouvait aussi la possibilité que Matthew McConaughey ou Woody Harrelson, les héros de la première saison, refassent une petite apparition, histoire de. Si McConaughey se dit prêt à reprendre son rôle à condition que le scénario soit excellent, pour Woody Harrelson, c'est plus compliqué, puisque le comédien vient de déclarer au micro de Yahoo qu'il ne serait plus Marty Hart :

"Je ne me vois pas faire ça une nouvelle fois parce que cela a très bien marché la première fois et que si je reviens, je ne vais rien entendre d'autre que des gens qui vont dire que ce n'était pas aussi bon qu'avant, qu'on était bons au début mais que là non...Et ça, je ne veux même pas l'entendre."

Un point de vue qui se respecte et qui se tient aussi, le risque que l'évolution du personnage en déçoive certains étant évidemment très grand. Mieux vaut rester sur un beau souvenir que de vivre une grande déception diront certains. Ce qui est sûr, c'est que bien que la série n'ait pas encore de date de diffusion pour sa saison 3, la pression et l'attente sont énormes et effectivement, c'est probablement une bonne idée qu'aucune tête connue ne revienne dans l'histoire, ne serait-ce que pour ne pas rajouter de stress supplémentaire et laisser une vraie chance à Mahershala Ali de nous bluffer.

Mahershala Ali