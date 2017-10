X-Files saison 11 ne fait confiance à personne dans son nouveau teaser

Institution parmi les institutions, X Files sera bientôt de nouveau de retour pour une saison 11, même si nous n'en connaissons pas encore la date exacte. Mais la vérité semble être toujours ailleurs.

Si la saison 10 d'X-Files a laissé une impression mitigée dans le coeur de nombreux fans de la série, quand on regarde les chiffres, on comprend que le parti est largement réussi puisque, rien qu'aux Etats-Unis, ce come-back très attendu a quand même réuni plus de 16 millions de spectateurs, ce qui n'est pas rien. Après, bien sûr, 6 épisodes, c'était beaucoup trop court et on ne peut pas dire que la gestion de la Mythologie ait fonctionné comme prévu.

Mais avec cette saison 11, nous devrions nous prendre une petite claque puisqu'elle comportera plus d'épisodes, 10, qu'elle devrait mettre un bémol sur cette conspiration qui n'a plus aucun sens depuis 20 ans et qu'en plus ce devrait être la dernière participation de Gillian Anderson à la série, ce qui ne manquera pas de donner lieu à des au-revoir déchirants.

En attendant d'avoir une vraie date de diffusion de cette nouvelle saison, qu'on espère en début d'année 2018, la Fox fait gentiment monter la pression en dévoilant un nouveau teaser de ce qui nous attend. Reprenant quelques images du final de la saison précédente, cette vidéo nous permet surtout de retrouver Mulder et Scully en train de demander de l'aide à Walter Skinner alors même qu'ils n'ont plus confiance en lui. Et lorsque l'on sait que Skinner sera un des personnages importants de la saison avec notamment un épisode entier qui le sera dédié, on se dit que ce n'est pas par hasard que l'on nous montre cela.

Mais dans l'attente de plus d'informations, c'est à peu près tout ce que l'on peut en dire, si ce n'est que David Duchovny a l'air de s'être pris un sacré coup de vieux en deux ans. Qu'importe, Mulder restera toujours Mulder.