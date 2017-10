Le Season Premiere de la saison 8 de Walking Dead n'a pas convaincu grand monde

Quand on est une série importante et adorée du public, on a une grosse pression sur les épaules pour ne pas le décevoir et arrive fatalement le moment où c'est le cas. Surtout au bout de la huitième saison.

La série-phare du réseau AMC ne va pas très bien depuis quelques années, on ne cesse d'en voir les signaux et pourtant on espère toujours qu'elle se reprendra in-extremis pour enfin nous surprendre et nous montrer qu'elle est toujours capable d'être à la hauteur de son énorme ambition. Mais il faut bien avouer que, depuis un certain temps, The Walking Dead, c'est pas vraiment la joie et qu'on a plutôt l'impression que la chaine se fiche un peu de nous en nous faisant passer des vessies pour des lanternes.

Si la saison 7 avait démarré sur les chapeaux de roue du fait du cliffhanger bien putassier qui concluait la saison 6, rien de tout cela pour la saison 8, qui a diffusé son premier épisode dimanche dernier et dont on vous laisse lire notre critique un brin désenchantée si ce n'est pas encore fait. Et, apparemment, nous ne sommes pas les seuls à l'avoir un peu mauvaise puisque les premiers chiffres viennent de tomber et que ce n'est pas joli-joli.

En effet, si l'on en croit le Hollywood Reporter, le season premiere de dimanche soir n'a attiré "que" 11,4 millions de téléspectateurs. Un chiffre étonnamment bas considérant les audiences record que la série a déjà pu atteindre par le passé, et dont seulement 6,5 millions faisaient partie de la cible prioritaire du show, les 18-49 ans. Pour vous donner une idée, c'est 43% de spectateurs de moins que pour le premier épisode de la saison précédente, et le score le plus bas de la série ces 5 dernières années.

On rappelle que le season premiere de la saison 7 avait attiré pas moins de 17 millions de spectateurs (dont 10,7 millions dans la tranche 18-49 ans), sachant que le record d'audience est toujours tenu par la Saison 5, qui avait accueillie 20,1 millions de spectateurs (dont 13,3 millions chez les 18-49 ans). Comme on le pressent depuis quelques années, AMC est en train de sacrifier sa série sur l'autel de la rentabilité et ça commence sérieusement à se voir. Nul doute que la chaine et les showrunners devront faire des choix plutôt radicaux dans les semaines qui viennent, sous peine de perdre la sympathie et la fidélité de leurs spectateurs et se retrouver au chômage plus tôt que prévu.

The Walking Dead, allégorie.