House of the Dragon : le récap de la saison 1, pour se préparer à la saison 2

Avant la reprise des hostilités dans la tant attendue saison 2, on vous récapitule ce qui s’est passé dans la première saison de House of the Dragon.

Sortie en 2022, House of the Dragon, de George R. R. Martin et Ryan Condal, est un prequel de Game of Thrones qui se déroule plus de 170 avant la naissance de Daenerys Targaryen et raconte les événements qui ont mené à la Danse des Dragons, une guerre civile qui a fait disparaître presque tous les Dragons et amorcé la chute de la Maison Targaryen.

Avant que les hostilités reprennent dans la saison 2, on récapitule (du mieux qu’on a pu) les événements clés de la première saison et tout ce qu’il faut avoir en tête avant de lancer la suite.

Histoire(s) de famille

Le vieux roi Jaehaerys Targaryen choisit comme successeur son petit-fils aîné, le prince Viserys Taragaryen, au détriment de la princesse Rhaenys Targaryen, son héritière directe, ce qu’elle a du mal à digérer. Viserys monte donc sur le trône de fer aux côtés de sa femme, la reine Aemma, qui n’a donné naissance qu’à une seule fille, la princesse Rhaenyra, que le roi chérit énormément. Celle-ci est très proche de Lady Alicent Hightower, la fille d’Otto Hightower, la Main du roi.

La Reine Aemma meurt en couches après une césarienne fatale pour elle et son nourrisson, qui décède peu de temps après sa mère. En apprenant la mort de son neveu, le frère cadet du roi, le Prince Daemon Targaryen, a la brillante idée de se moquer de cet « héritier d’une journée« , ce qui conduit à son bannissement. C’est donc Rhaenyra qui est officiellement désignée comme l’héritière de la couronne.

Rhaenyra et Alicent, avant l’ellipse

Les seigneurs de Westeros prêtent allégeance à Rhaenyra, qu’ils reconnaissent donc comme leur future reine. Mais le Conseil du roi le presse quand même à se remarier, pour perpétuer la lignée et espérer avoir un homme sur le trône à la place de Rhaenyra. Celle-ci peine à s’affirmer et est laissée en dehors des affaires du royaume, sa seule mission étant de choisir le nouveau chevalier qui rejoindra la Garde Royale. Elle jette son dévolu sur Sir Criston Cole.

Corlys Velaryon, le maître des navires, et sa femme la princesse Rhaenys, font une offre au roi : la main de leur fille de douze ans, Laena, dans l’espoir de se rapprocher du trône qui leur revenait de droit. Mais à ce moment, Otto a déjà une longueur d’avance, ayant envoyé sa fille Alicent « réconforter » le roi au lendemain de la mort de la reine. C’est donc elle que Viserys choisit comme nouvelle épouse, ce qui ne plait pas du tout à Corlys et Rhaenys, et surtout à Rhaenyra, qui n’a pas envie que sa meilleure amie devienne sa belle-mère. À partir de là, les deux amies vont progressivement devenir ennemies.

Le roi Viserys et Otto Hightower

Les verts de rage

Trois ans après leur mariage, Viserys et Alicent ont eu un fils, Aegon (nommé en référence à Aegon, le Conquérant), tandis qu’un autre enfant est déjà en route. Le roi insiste pour que sa fille se marie, ce qui n’améliore pas leur relation de plus en plus conflictuelle. Un des prétendants est Laenor Velaryon, le fils de Corlys, ce qui rattraperait le coup après le refus du roi d’épouser Laena.

De son côté, le Prince Daemon, qui s’est depuis rabiboché avec son frère, s’est beaucoup rapproché de sa nièce. Un peu trop même, puisqu’ils ont failli avoir un rapport sexuel dans un bordel de Port-Réal. Par frustration, la princesse couche avec Sir Criston Cole, mais le bruit court que Rhaenyra aurait une liaison incestueuse avec son oncle et qu’elle serait enceinte.

Daemon Targaryen

Le soupçonnant d’avoir des vues sur le trône, Viserys exile une nouvelle fois son frère (qui lui avait demandé la main de Rhaenyra), en plus de congédier Otto qui cherchait clairement à le manipuler. Pour faire les rumeurs, la princesse héritière est toutefois obligée d’épouser Laenor Velaryon, qui est secrètement homosexuel. Elle lui propose donc d’accomplir leurs devoirs conjuguaux dans le but d’assurer leur descendance, tout en étant libres de batifoler par-ci par-là.

Sir Criston Cole propose donc à Rhaenyra de renoncer au trône et de s’enfuir avec lui, mais il se prend un râteau et avoue à Alicent être l’amant de la princesse. Otto continue de manipuler Alicent, lui soutenant que ses enfants seront en danger si Rhaenyra devient Reine. À partir de là, Alicent tente d’imposer la Maison Hightower à la cour en affichant ostensiblement sa couleur (le vert émeraude). Pour gagner un allié, elle prend sous son aile Sir Criston, qui voulait se suicider après avoir tué l’amant de Laenor.

Sir Criston Cole

Bande de Bâtards

Après 10 ans de mariage, Rhaenyra a donné naissance à trois enfants, Jacaerys, Lucerys et Joffrey, dont la filiation est remise en doute par Alicent (ces derniers étant bruns, et non platine ou blancs comme les Targaryen et les Velaryon). Le roi refuse cependant de répudier ses petits-fils, quand bien même il est évident que leur père biologique est Sir Harwin, le fils de la nouvelle Main du Roi. Celui-ci finit par être assassiné, vraisemblablement par un proche d’Alicent, Larys Fort, qui avait missionné trois condamnés à mort. Se faisait, Fort devient seigneur, en plus de faire implicitement chanter la Reine.

Aegon, le fils aîné d’Alicent et Viserys, est devenu un petit con pourri gâté (non sans rappeler Joffrey Baratheon dans Game of Thrones). De son côté, la princesse souhaite maintenir la paix et propose donc d’unir son fils et héritier, le prince Jacaerys, à la princesse Helaena, la fille d’Alicent et donc la demi-sœur de Rhaenyra. Si Viserys s’en réjouit, Alicent refuse catégoriquement, renforçant les rivalités entre les deux Maisons. Se sentant en danger, Rhaenyra et sa famille quittent Port-Réal pour se réfugier à Peyredragon.

Alicent et Rhaenyra, après l’ellipse

Après avoir tué sa femme Lady Rhea Royce, Daemon s’est quant à lui remarié à Laena Velaryon, avec qui il a eu des filles jumelles Baela et Rhaena. Mais sa deuxième épouse meurt et c’est lors de ses obsèques que Daemon revoit Rhaenyra, et se rapproche (encore plus) intimement d’elle. Pendant ce temps, les enfants de Daemon, Alicent et Rhaenyra se disputent, et Lucerys entaille par mégarde l’œil gauche d’Aemond (un des fils d’Alicent) qui a récupéré Vaghar, le dragon de feu (haha) Laena qui a la particularité d’être le plus grand et le plus gros de son espèce.

Viserys considère qu’il ne s’agit que d’enfantillages, mais Alicent vrille et cherche à crever l’œil de Lucerys en représailles. Elle blesse Rhaenyra qui s’est opposée à elle et passe pour une folle hors de contrôle devant tout le monde. Mais à cette défaite s’ajoute une victoire pour la Reine : le retour de son père en tant que Main du roi. Sentant le vent tourner, Daemon et Rhaenyra mettent au point un plan pour se marier et ainsi consolider leur alliance. Laenor simule sa mort pour s’enfuir avec son amant et laisser sa place à Daemon, selon d’anciennes coutumes (incestueuses, donc) censées garantir la pureté de la lignée Targaryen.

Ah, les cousinades…

LE QUIPROQUO

Six ans après leur mariage, Daemon et Rhaenyra ont eu 2 autres enfants : Aegon III dit Aegon (à ne pas confondre avec Aegon II dit Aegon ni Aegon I dit Aegon le Conquérant), et Viserys II, le cadet, histoire d’homogénéiser un peu plus l’arbre généalogique. Quant au roi Viserys, il est sur son lit de mort et drogué au lait de pavot par sa femme et sa Main, qui gèrent ainsi toutes les affaires royales. De son côté, le prince Aegon (le fils aîné d’Alicent et Viserys) s’est marié à sa soeur Helaena, parce qu’un inceste de plus ou de moins… Il est lui aussi devenu cinglé, viole des domestiques, et a des bâtards un peu partout, ce que doivent gérer dans l’ombre sa mère et son grand-père.

Pour s’assurer le soutien de la princesse Rhaenys, qui pleure encore la fausse mort de son fils et la vraie mort de sa fille, Rhaenyra propose de marier ses premiers fils, Jacaerys et Lucerys, à Baela et Rhaena, les jumelles de Daemon et donc les petites-filles de Rhaenys. D’abord réticente, elle finit par accepter.

Demi frères et soeurs, et futurs mariés en même temps

Détail qui n’en est pas un : lorsque Visery a nommé sa fille héritière, il lui a révélé un secret partagé d’héritier en héritier depuis des siècles : la prophétie d’Aegon le Conquérant, le premier roi à s’être assis sur le Trône de Fer après avoir conquis six des Sept Couronnes. En plus d’avoir établi la dynastie des Targaryen, il a également rêvé d’un long et pénible hiver et de l’arrivée des ténèbres qui condamneront le monde des hommes, à moins qu’un Targaryen monte sur le trône pour unir tous les royaumes (autrement dit, les événements de Games of Thrones avec les marcheurs blancs et l’ascension de Daenerys).

Sur son lit de mort, le roi confond Alicent avec Rhaenyra, et mentionne la prophétie et Aegon (le Conquérant, donc). Mais Alicent interprète mal ses paroles et comprend que son époux lui demande en guise de dernières volontés de placer leur fils Aegon sur le trône, et non Rhaenyra. Le Conseil est divisé quant à la personne qui prendra la succession de Viserys, mais Otto suggère plutôt de se débarrasser de Rhaenyra et de ses partisans, regroupés à Peyredragon.

Otto menace les seigneurs qui ont prêté allégeance à Rhaenyra 20 ans auparavant, exécutant ou emprisonnant ceux qui refusent de se ranger derrière Aegon. Celui-ci est finalement couronné à Port-Réal, mais la princesse Rhaenys (qui avait refusé de s’allier à Alicent) débarque sur son dragon pour mettre un coup de pression à la famille royale, mais sans tuer personne. Elle part avertir Rhaenyra (enceinte jusqu’au cou) de la mort de son père et du couronnement de son demi-frère. Sous le choc, elle accouche d’un nourrisson mort-né. La fille de Viserys est cependant couronnée à Peyredragon et devient « la Reine Noire » illégitime.

Ne souhaitant pas déclencher une guerre, Rhaenyra envoie Jacaerys, Lucerys et leur dragon respectif comme messagers afin de s’assurer du soutien des Stark et des Baratheon, conformément à leur serment passé. Malheureusement, Lucerys croise le prince Aemond, qui cherche aussi à se mettre les Baratheon dans la poche. Alors que Lucerys s’en va, Aemond le poursuit à dos de dragon, mais en perd le contrôle, jusqu’à ce que Vaghar les tue tous les deux. La saison s’achève sur le visage colérique de Rhaenyra et la promesse d’une future guerre, celle appelée La Danse des dragons.