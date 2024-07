Star Trek Discovery : et si le retour de la saga était la belle surprise de la rentrée ?

La nouvelle série Star Trek, Discovery, commence sur les chapeaux de roues.

Star Trek : un demi-siècle et une galaxie grandiose, qui s’est étalée sur cinq séries et treize films, forgeant un monument de la science-fiction pour des générations entières. Sixième aventure télévisée, Star Trek : Discovery débarque ainsi dans un monde différent qui n’a plus rien à avoir avec celui des années 60 où la série originale de Gene Roddenberry a émergé.

La Nouvelle Génération, Deep Space Nine, Voyager, Enterprise et la renaissance de la saga au cinéma depuis 2009 avec J.J. Abrams ont au fil des décennies reflété leurs époques, et permis à la franchise d’évoluer avec. La nouvelle série créée par Bryan Fuller et Alex Kurtzman (producteur et scénariste des deux films d’Abrams) marche donc dans le même chemin, et apporte une énergie moderne à la saga spatiale.

ATTENTION SPOILERS

RETOUR VERS LE FUTUR

Star Trek : Discovery commence à l’origine : une décennie avant la série originale de 1966. Les Klingons, race d’aliens belliqueux bien connus de la Fédération, n’ont pas donné signe de vie depuis 100 ans lorsque l’USS Shenzhou découvre au détour d’une mission a priori anodine un étrange objet non identifié. Fidèle officier de la commandante Philippa Georgiou (Michelle Yeoh, de retour dans l’espace après Sunshine), Michael Burnham (Sonequa Martin-Green, révélée dans The Walking Dead) enquête et découvre que l’horreur est sur le point de recommencer : les ennemis mythiques de Star Trek sont en train de se réunifier autour d’un leader nommée T’Kuvma, et préparent une attaque.

Doug Jones, Sonequa Martin-Green et Michelle Yeoh

La sixième série Star Trek s’ouvre avec un pilote d’1h30 en deux parties qui reprend les grands codes de la franchise : l’exploration et les ambitions nobles de la Fédération portée par un vaisseau qui donne son nom à la série, un groupe composé de visages et couleurs diverses, le focus sur les membres importants de l’équipage rassemblés autour d’un(e) capitaine, un mélange de légèreté du côté de l’équipage et de spectaculaire dans les étoiles, et l’incontournable thème musical d’Alexander Courage. Le programme semble donc classique.

Sauf que Discovery démarre avec une force sensationnelle. Ce pilote est un grand préambule semblable à un téléfilm qui annonce la suite sous la couleur du désespoir, de l’amertume, et de l’échec. Échec de la mutinerie, échec de la défense, échec de l’attaque, échec des négociations. La mission pour emprisonner le leader Klingon et éviter d’en faire un martyre se termine par deux morts, et une promesse inévitable de double vengeance et de guerre spatiale. L’héroïne perd son mentor, sa position, ses convictions. Jugée, emprisonnée, elle revit le cauchemar de son enfance, et le traumatisme des Klingons. Surnommée Number One, Michael sera la responsable d’un carnage et d’une ère sombre annoncée dans la bande-annonce qui clôture le pilote. Star Trek : Discovery sera donc la série du chaos.

VERS L’INFINI ET AU-DELÀ

Star Trek laissait craindre une répétition superflue, et où même le blockbuster Star Trek Into Darkness était un remix de la La Colère de Khan, Discovery prend le risque de bousculer les codes. Dès la première scène, les célèbres mots « Nous venons en paix« , chantés par la Fédération à travers l’espace, deviennent synonymes d’une déclaration de guerre dans l’esprit dans Klingons. À l’heure où le recyclage des formules est devenu ordinaire, où une sixième sérielaissait craindre une répétition superflue, et où même le blockbusterétait un remix de laprend le risque de bousculer les codes. Dès la première scène, les célèbres mots « Nous venons en paix« , chantés par la Fédération à travers l’espace, deviennent synonymes d’une déclaration de guerre dans l’esprit dans Klingons.

Si Star Trek est attachée depuis ses origines à l’idée de paix, de cohabitation entre les peuples et d’un futur lumineux au-delà des races et des différences, Discovery raconte l’histoire d’une entente impossible, d’une impasse culturelle profonde, et d’une répétition funeste. Le pilote tourne autour de cette rencontre imprévue mais finalement incontournable entre la Fédération et l’Autre, posant l’éternelle question de l’approche à avoir face à un éventuel ennemi. Attaquer pour sauver les siens, tendre la main quitte à la perdre : la série se concentre au fil de 90 très efficaces minutes sur cette question, portée par deux personnages féminins en miroir.

En 2017, Star Trek : Discovery reflète un autre monde. L’héroïne connaît les vertus et les valeurs de la diplomatie, mais comprend l’horreur et le désordre qui se dressent face à elle. Elle n’est pas tant pro-guerre que profondément enracinée dans le réel : sauver sa famille d’adoption, piocher dans l’expérience des Vulcans même si elle est douloureuse et violente, trahir ses proches pour mieux les protéger. La série questionne la guerre et son caractère inéluctable avec intelligence, prenant soin de ne pas recycler un simple et niais discours pacifiste. Cette approche donne à Discovery une fière allure, étonnamment riche et mélancolique.

Échappée de The Walking Dead, Sonequa Martin-Green incarne cette héroïne avec force. Même lorsque la série déballe trop vite la carte de l’insubordination sans pleinement l’assumer, même quand elle rejoue une scène classique de traversée périlleuse de l’espace sans combinaison, l’actrice s’y abandonne avec une simplicité touchante. Le personnage se révèle en outre suffisamment complexe, avec une part évidente de violence et de contradictions, pour en faire une protagoniste engageante.

Face à elle, Michelle Yeoh représente sans surprise toute la noblesse et le raffinement d’un visage fier de la Fédération. Ce beau duo féminin parvient à installer une relation solide, malgré très peu d’éléments offerts dans des flashbacks pas très fins.

Et si la série a ses moments de faiblesse en terme d’écriture, elle brille finement à d’autres endroits, comme lorsque ce jeune officier blessé prend des airs d’enfant perdu, se retrouvant face à l’héroïne à qui il demande, crédule, pourquoi ils se battent. Saru, incarné par un Doug Jones encore une fois invisible sous son maquillage (il est le mémorable Abe Sapien dans les Hellboy de Guillermo Del Toro, et la créature de The Shape of Water), se révèle lui aussi parfaitement touchant au détour d’une scène où il partage la peur de la mort inscrite dans son ADN. Dans ces moments en suspens, Discovery démontre une belle sensibilité, propre aux meilleures phases de la saga.

Doug Jones, un second rôle intrigant

LA GUERRE DES MONDES

Star Trek : Discovery arrive après les films de J.J. Abrams, et en reprend les codes, comme en témoigne l’utilisation pas bien nécessaire du flare et des plans désaxés. Néanmoins, la direction artistique emporte. La peur de la laideur freinera certains spectateurs, qui pisteront les faiblesses des effets spéciaux et fonds verts. Peu importe : la riche palette de couleurs, le soin apporté aux maquillages et la variété des décors a de quoi convaincre. Le décor spatial est largement exploité, et les dimensions pharaoniques des affrontements entre les vaisseaux est réussie. Sans oublier que les limites du budget de Doctor Who n’ont jamais empêché la série d’émerveiller et émouvoir, pas plus que ceux d’Au-delà du réel n’ont bloqué le potentiel effrayant de l’univers.

Discovery assume pleinement son univers, ne masque pas ses effets et n’en a pas peur : les Klingons (dont l’allure fera rager quelques fans) sont filmés en gros plan durant de longues scènes de dialogues (il existe même sur Netflix une option sous-titrage pour avoir les mots aliens à l’écran), et les deux épisodes donnent beaucoup d’espace à ces ennemis, pour installer leur culture et leurs problématiques.

Cette introduction offre par ailleurs de nombreuses images spatiales dans la pure tradition de la série, loin de l’attachement à la Terre des films d’Abrams. Avec la sensation d’un retour aux sources donc. Quelques plans, comme celui où l’espace se reflète sur la rétine de l’héroïne, laissent même espérer que la série sera capable d’impressionner.

Après un pilote spectaculaire, particulièrement bien ficelé, Star Trek : Discovery promet ainsi une saison de 15 épisodes riche en sensations et surprises. Le troisième épisode reprendra après une ellipse et retrouvera l’héroïne, libérée dans un monde déchiré par la guerre. Une situation qui laisse espérer un développement intéressant de son personnage, et devrait offrir une terrain d’action et d’émotion excitants.

Alors qu’il reste une grande partie des personnages à découvrir et que les principaux enjeux se dessinent à peine, ce préambule tonitruant laisse augurer un retour en fanfare de Star Trek. Affaire à suivre, de très près.

Diffusée sur CBS aux Etats-Unis, Star Trek : Discovery est également disponible sur Netflix, en parallèle.