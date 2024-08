L’Exorciste Saison 2 Episode 2 : Le ver est dans le fruit

Après un épisode inaugural des plus sympathiques, la seconde saison de L’Exorciste fait maintenant face à son plus grand défi : l’intrigue mise en place parviendra-t-elle à nous intéresser ? Attention, SPOILERS.

LE DIABLE EST DANS LES DETAILS

Ca craint pas mal au Vatican, puisque le Père Bennett, suite aux événements de la première saison, a commencé son enquête au sein du Saint Siège pour y démasquer la conspiration démoniaque qui a failli tuer le Pape. Convoqué par l’un des cardinaux, il se retrouve face à son ennemi juré qui parvient sans peine à le tourner en ridicule. Convaincu qu’il a été démasqué, Bennett quitte le Vatican au moment-même où ses responsables arrêtent ses derniers alliés. Prévenant Marcus qu’il a été pris en chasse, il lui promet de le retrouver bientôt.

Marcus qui, en compagnie de Tomas, est toujours occupé avec l’exorcisme de Cindy, dans le Minnesota. Le problème c’est que son mari, le sheriff n’y croit pas et les retient prisonniers. Mais face à la dégradation de la jeune femme, il est bien obligé de reconnaitre que quelque chose d’anormal se produit et se voit contraint de laisser les deux prêtres agir. S’ils parviennent à sauver Cindy, c’est aussi à cette occasion que Tomas confirme qu’il ne poursuit pas la même philosophie que Marcus et qu’il frôle dangereusement le danger à chaque fois.

De son côté, Andy Kim connait aussi son lot de problèmes suite à la virée nocturne de Caleb, ce qui pousse Rose à rédiger un rapport à charge, mettant la famille en péril. Pourtant Caleb affirme que c’est Verity qui l’a conduit au vieux puits en pleine nuit, ce que l’adolescente nie en bloc. De son côté, Shelby peut enfin assister à la naissance d’un agneau. Malheureusement ce dernier nait difforme et est tué par le fermier pour lui éviter une souffrance inutile. Lorsqu’il retourne à la maison en pleine nuit, Shelby apparait devant Andy, l’agneau dans ses bras.

LE SILENCE DES AGNEAUX

Après un début en fanfare, on craignait que L’Exorciste ne se repose sur ses lauriers et choisisse la facilité. Et, en tout cas dans la première moitié de l’épisode, c’est ce à quoi l’on a droit. Si l’enchainement des différentes histoires se fait naturellement, la tension en prend clairement un coup, le récit envoyant tellement de pistes possibles au même moment (dont l’apparition annoncée d’un nouveau personnage important) même si tout cela s’inscrit dans la continuité de ce qui nous a déjà été montré. C’est le prix à payer lorsque l’on crée une intrigue fil rouge qui n’a pas encore livré tous ses secrets et si le choix, facile, de la conspiration est un peu trop évident, il faut reconnaitre que c’est plutôt bien fait.

Evidemment, la partie la plus intéressante concerne Andy Kim et c’est bien là que se situe le coeur de cet épisode. La menace plane de plus en plus, la future victime n’est pas encore identifiée et il nous parait évident qu’au final, nous avons affaire à une possession qui risque de prendre une forme assez nouvelle. Serions-nous dans le cas d’une possession collective ? Chaque personnage étant en proie à des événements étranges, on pourrait le penser, mais cela pourrait tout aussi bien une technique du démon vivant à affaiblir la communauté avant de passer à l’attaque de façon ciblée. Quelle que soit l’option choisie au final, il faut reconnaitre que cette partie fonctionne à merveille et nous réserve les meilleurs moments de l’épisode.

Ce qui est passionnant, du point de vue de Marcus et Tomas c’est le rapport antagoniste qui est en train de se créer entre eux. Bien sûr, il n’est pas d’une folle originalité mais voir le vieil exorciste se faire du souci pour son apprenti un peu trop tête brûlée tout en cachant une jalousie certaine en regard de ses capacités n’est pas un noeud dramatique que nous attendions forcément. Et cela fonctionne du tonnerre, tout en ouvrant des pistes qui nous réserveront assurément de gros retournements de situations dans les épisodes à venir.

Moins spectaculaire et tendu que le season premiere, ce nouvel épisode n’en reste pas moins passionnant par ce qu’il nous promet. Et si l’intrigue devrait réellement commencer à partir de la semaine prochaine, on aurait tort de faire l’impasse sur cette très agréable mis en bouche.