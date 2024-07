House of the Dragon saison 2 : qui sont vraiment Ulf et Hugh, les deux surprises de l’épisode 7 ?

L’épisode 7 de la saison 2 d’House of the Dragon a énormément développé les personnages d’Ulf (Tom Bennett) et de Hugh (Kieran Bew). Mais qui sont-ils réellement ? ATTENTION SPOILERS !!!

La fin de l’épisode 7 de la saison 2 d’House of the Dragon nous a montré une véritable révolution des rapports de force, avec désormais un grand avantage en faveur de Rhaenyra (Emma D’Arcy) et du camp noir. Et après les derniers évènements, la reine Targaryen espère bien faire usage de cette supériorité pour pouvoir reconquérir le trône et le continent de Westeros.

Si ce changement peut provenir des agissements de Daemon dans les Riverlands, c’est surtout l’arrivée d’Ulf et de Hugh à Peyredragon qui fait peser la balance du côté de la fille de Viserys. En effet, les deux bâtards montent désormais les dragons Aile-d’Argent et Vermithor, et ils auront normalement un rôle très important à jouer dans la suite du conflit. Mais qui sont-ils réellement et quels sont leurs liens avec la Maison Targaryen ? On fait le point.

Ulf le Blanc

Il est vrai qu’au début, on ne savait pas très ce que la série cherchait à faire du personnage d’Ulf le Blanc. Homme de la classe ouvrière, vantard et pleutre, il passait la majeure partie de son temps à la taverne, se proclamant encore et toujours être un bâtard Targaryen, à tel point que même le spectateur pouvait s’imaginer qu’il s’agissait d’un mensonge. Une entrée en matière intéressante, qui a permis d’établir la condition d’Ulf et de rendre son évolution encore plus marquante.

Alors que le personnage de Tom Bennett s’est lié à Aile-d’Argent, on comprend désormais qu’il disait la vérité. Selon ses explications, il serait le fils bâtard du prince Baelon le Brave, qui était lui-même le fils du roi Jaehaerys 1er. Cela signifie qu’il serait également le demi-frère du Roi Viserys et du Prince Daemon, ainsi que l’oncle de Rhaenyra.

Sympa le poivrot

Dans Feu et Sang, le livre qu’adapte House of the Dragon, Ulf est un homme d’armes de la Maison Targaryen vivant à Peyredragon, et l’identité de son père n’est pas mentionnée. Dans la série, les scénaristes ont donc décidé d’en faire un homme du peuple et le fils de Baelon, sans doute pour créer un décalage entre ses origines et le pouvoir qu’il possède maintenant, tout en renforçant son lien avec Rhaenyra.

Grands dragons pour petites gens

Hugh Marteau

Si comme Ulf, Hugh fait lui aussi partie des petites gens, il semble doté de valeurs plus nobles que le monteur d’Aile-d’Argent. Forgeron à Port-Réal, Hugh peine à subvenir aux besoins de sa famille, notamment sa jeune fille, malade depuis le début de la guerre et qui finira finalement par en mourir. Cet évènement est une des motivations principales qui poussent Hugh à rejoindre Rhaenyra, mais ce sont son courage face au danger et son sens de la justice qui lui permettront de devenir le nouveau maître de Vermithor.

Lors de l’épisode 7, il révèle à sa femme que sa mère était une prostituée aux cheveux argentés. Il pourrait s’agir de Saera Targaryen, la neuvième enfant du roi Jaehaerys 1er et de la reine Alysanne (on sait en effet que la princesse s’est exilée en Essos à la fin de son adolescence, où elle est donc devenue fille de joie, puis proxénète). Il serait de ce fait le cousin de Viserys et de Daemon.

Il est vraiment Marteau lui

Dans Feu et Sang, Hugh n’a pas de famille et est un guerrier de Peyredragon dont l’arme de prédilection est un marteau. Il est dit si fort qu’il serait capable de plier des barres d’acier à mains nues. Ainsi, au lieu d’en faire un grand combattant, House of the Dragon fait plutôt de lui un roturier au destin tragique. Toutefois, le personnage de Kieran Bew possède toujours cette force gigantesque, qui sera sans doute un atout lorsque la guerre prendra un tournant encore plus brutal.

Le final de la saison 2 d’House of the Dragon nous dévoilera déjà un peu plus du futur d’Ulf et de Hugh, et il est évident que les deux hommes deviendront vraiment centraux au récit à mesure que l’affrontement entre les Verts et les Noirs évolue. Pour en être certain, rendez-vous ce 5 août pour le huitième et dernier épisode la saison 2.