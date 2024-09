En place saison 2 : critique qui mérite une destitution sur Netflix

Blé : l’improbable président

Dans cette saison 2 d’En Place, Stéphane Blé est président. Ça y est, après une longue campagne pleine de rebondissements, l’éducateur des quartiers populaires a réussi son pari et doit donc désormais diriger la France (rien que ça). Sauf qu’évidemment, ce ne sera pas de tout repos pour lui, entre la perte de popularité quasi-immédiate, les tensions sociales et surtout à quelques mois d’une échéance tout aussi cruciale que l’élection présidentielle : les législatives.

Avec ce nouveau scrutin en ligne de mire et la récente actualité politique française, cette saison 2 d’En place a eu le nez creux. C’est sans doute ce qui empêche la série de totalement se liquéfier au fil des épisodes. Car d’une certaine manière, avec une nouvelle élection à préparer, un paysage politique ultra-divisé et donc des alliances de fortune, cette deuxième salve d’épisodes a largement anticipé le marasme de la dissolution macroniste de juin 2024.

Faites place au nouveau président de la république

On s’est donc surpris à trouver quelques situations amusantes ou plutôt inspirées, notamment lors de la montée crescendo des épisodes 5 et 6 où la France plonge dans le chaos. La série décide en effet de mettre les bouchées doubles et de se la jouer House of Cards avec des traitrises politiques, des coups bas médiatiques et surtout un jeu (un peu) stimulant avec les institutions (et la Constitution) pour tenter de renverser la table.

Le retour de Benoit Poelvoorde dans l’équation à partir de l’épisode 4 est d’ailleurs très clairement à l’origine de ce regain d’énergie. Même si son Eric Andrei est aussi mal caractérisé que les autres personnages (on y reviendra), l’acteur belge lui insuffle le visage d’un politique véreux comme ceux devenus légions dans notre réalité. Ces interventions sont toujours un niveau au dessus du reste de la série et, finalement, on se rêve à voir En place se transformer en véritable tragédie politique plutôt qu’à se contenter d’être une comédie bas-de-gamme.

La meilleure chose qui puisse arriver à la série

PAS RIRE OU PAS RIRE ?

Hormis ces magouilles bienvenues et les quelques ridiculisations du candidat d’extrême-droite (ce défi en fin d’épisode 5) incarné parfaitement par Pierre-Emmanuel Barré, En place reste malgré tout une horrormédie, soit une comédie si peu drôle qu’elle en devient horrifiante. Si la série semblait avoir pour ambition, à son origine, de dénoncer la politique française, l’intention a été rangée jetée au placard. Loin d’être une satire un tant soi peu pertinente (aux quelques exceptions près citées au-dessus), la série Netflix privilégie le vaudeville.

Après la FIV du futur couple présidentiel dans la saison 1, c’est désormais l’infidélité de la « femme » du président Blé avec son garde du corps qui est au cœur du récit. De quoi déclencher des scènes d’une banalité affligeante et des remarques bien malaisantes (« Non mais t’inquiète, il est gay »). C’est dommage, car si le sujet avait été pris à bras le corps, il y avait peut-être de quoi creuser la véritable relation du couple. Problème, ladite facétie suffit largement aux scénaristes (Zadi et Uzan donc) qui ne s’en servent que pour faire avancer l’histoire facilement.

Heureusement que Marina Fois joue bien

Derrière, la série meuble péniblement avec des sous-intrigues lourdingues, qu’il s’agisse du kidnapping imprévu de l’ambassadeur de Norvège ou du running-gag interminable sur la nullité du service de sécurité de l’Elysée (et pourtant, on adore Vimala Pons). À l’instar de la première saison, le pire tient toutefois dans la parodie lamentable du personnage de Sandrine Rousseau incarné par Marina Fois, réduite à une femme nerveuse pour un rien et gardant, entre autres, précieusement une cup menstruelle dans son sac à main (car oui, elle a encore ses règles malgré son âge, lol c’est hilarant).

Le plus triste est peut-être la manière dont En place méprise avec un aplomb légendaire ses engagements militants plus que louables (la protection des animaux, les droits humains, l’écologie…) et se battant pour les populations les plus précaires. Un comble pour une série qui souhaitait dénoncer l’inaction politique et mettre en avant les inégalités sociales à travers le personnage de Stéphane Blé, homme du bas désormais tout en haut de l’Etat. Bref, la série n’a rien à dire et quand elle essaie, elle le fait mal.

La saison 2 d’En place est disponible en intégralité sur Netflix depuis le 29 août 2024