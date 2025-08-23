Invasion saison 3 : critique d’une énorme déception sur Apple TV

Invasion Planète Terre (mais pas vraiment)

Après deux saisons de flottement, Apple TV+ semblait avoir compris ce que le public attendait et faisait la promesse d’un conflit frontal entre l’humanité et ces aliens/Pokémon de l’espace. Cette troisième saison reprend deux ans après la destruction du vaisseau-mère des créatures. Les aliens sont supposés vaincus, la planète respire et l’humanité panse ses plaies, avec cet énorme engin spatial crashé au milieu du territoire américain, comme un furoncle sur la face de Yellowstone.

Le gouvernement a établi une zone de sécurité autour de la zone d’impact, appelée zone morte. Et la vie a repris. Sauf que surprise : Trevante Cole (Shamier Anderson), qu’on croyait disparu, réapparaît pour affirmer que la menace n’est pas terminée. Personne ne le croit, il est enfermé dans une base gouvernementale, et la série recommence à tourner en rond.

Sur le papier, il y avait matière à lancer un récit nerveux, en forme de compte à rebours en mettant en parallèle la quête des personnages qui tentent d’alerter l’humanité face à la menace résurgente, et la constitution du futur potentiel assaut alien. Dans les faits, la saison reste engluée dans de l’exposition vide de sens pendant quatre épisodes entiers. Il faut attendre le cinquième pour entrevoir un semblant d’action, mais le mal est alors déjà fait : Invasion nous a déjà perdu dans les tunnels de dialogues creux, des reformulations en boucle des mêmes enjeux et des intrigues parasites.

L’écriture recycle sans vergogne les mêmes ficelles que les saisons précédentes. La poignée de héros seuls contre tous, l’humanité divisée, les signaux mystérieux qui rendent fous… Ici rien n’évolue, tout se répète. Les promesses d’un récit global, d’un véritable conflit planétaire, sont abandonnées au profit de sous-intrigues anecdotiques qui plombent le rythme. La tension dramatique, générée par la crainte d’une guerre totale imminente, est aux abonnés absents chez Invasion. Quant aux enjeux géopolitiques, ils sont balayés d’un revers de main comme des pions sur un plateau de Risk.

« Mais pourquoi personne ne me croit ???? »

La menace fantoche

Les problèmes ne sont pas seulement narratifs, ils sont aussi humains. Ou plutôt, déshumanisés : les protagonistes d’Invasion ne progressent jamais. Ils stagnent dans des archétypes figés, prisonniers d’une écriture qui les réduit à un seul trait de caractère. Trevante Cole, censé incarner le cœur battant de la série, se limite à des crises de nerfs et à des monologues exaltés. Ses scènes en deviennent vite caricaturales, vidées de toute intensité émotionnelle.

Sa relation avec Jamila (India Brown), la jeune femme qui semble être la seule à le croire, aurait pu sauver l’ensemble. Là encore, l’écriture est bâclée, réduisant cette dynamique à quelques dialogues convenus, sans jamais leur donner de véritable profondeur. Les seconds rôles ne sont pas mieux lotis. Chacun se perd dans des intrigues secondaires qui ne mènent nulle part, comme si les scénaristes cherchaient à semer des miettes pour d’éventuelles suites, au lieu de conclure solidement leur histoire.

L’auteur de ces lignes après visionnage de la saison 3

L’épisode 8 de la saison 3 d’Invasion, Life in the Dead Zone, illustre parfaitement cette tendance avec un twist téléphoné, doublé qu’une séquence de buddy movie catastrophique qui s’achève dans ce qui devait être une séquence tragique. Hélas, au lieu de susciter l’émotion, la scène bascule dans le ridicule. Mal jouée, mal mise en scène, elle frôle le nanar pur et simple, déclenchant plus de rires involontaires que de larmes.

Le pire reste le traitement réservé à Mitsuki Yamato (Shioli Kutsuna). Personnage jusqu’ici attachant, moteur scientifique et émotionnel des deux premières saisons, elle devient une sorte de télépathe capable de communiquer avec les envahisseurs. Ce basculement, sorti de nulle part, achève de ruiner la cohérence déjà fragile du récit. Au lieu de donner de l’ampleur au personnage, ce virage la transforme en caricature, prisonnière d’une performance atone où l’actrice semble condamnée à répéter la même expression d’épisode en épisode.

Pas toi, Mitsuki, pas toi…

Arkham Asylum

À défaut d’écriture efficace et de personnages crédibles, on pouvait espérer que la saison 3 d’Invasion se rattrape sur le plan visuel. Apple TV+ avait au moins les moyens de proposer un minimum de spectacle. Mais là encore, Invasion échoue de façon spectaculaire. La mise en scène, censée nous plonger dans une guerre totale, ressemble à celle d’une production low cost des années 2000.

Les effets spéciaux sont d’une pauvreté affligeante. Les aliens apparaissent rarement à l’écran, et quand ils le font, leurs tentacules mal animés frôlent le ridicule. Chaque apparition tient davantage de la souffrance visuelle que du frisson science-fictionnel. Et le design des nouvelles créatures ne fait que rajouter une couche de grotesque (involontaire) à l’ensemble.

Et que dire de l’insupportable bouillie bleuâtre que la série sert à tort et à travers ? Ce filtre numérique, censé représenter le “monde alien”, transforme ces scènes en magma visuel illisible, saturé d’effets numériques bâclés. Un choix esthétique si maladroit qu’il annihile toute immersion et tire définitivement la série vers le nanar.

Sur un malentendu, on peut y croire (non)

Les rares scènes d’action manquent cruellement de souffle. Les fusillades sont molles, les explosions sans impact, et les confrontations supposées épiques se dégonflent comme des soufflés ratés. Voir ces quelques pseudos marines se lancer dans la zone morte fusil au poing et hurler des ordres dans le vide tout en faisant semblant de tirer sur des cibles inexistantes est éminemment drôle, mais on a comme un doute sur l’idée que c’était le but réel de la série…

Le fait est que malgré ses ambitions et ses engagements (et les fausses promesses faites par des bandes-annonces honteusement trompeuses), la saison 3 d’Invasion ressemble à un interminable téléfilm fauché, indigne d’une plateforme qui mise sur le prestige. Photographie baveuse, montage approximatif, décors ternes, jeu d’acteur lunaire… On se croirait parfois (souvent) devant une production Asylum, ou dans les limbes oubliées du catalogue Syfy. Et dire qu’Apple aurait déboursé plus de 200 millions de dollars pour ça, pour la saison 1 en tout cas. On se demande où est passé l’argent.

La saison 3 d’Invasion (composée de 10 épisodes) sera diffusée sur Apple TV+ à partir du 22 août 2025, à raison d’un épisode par semaine.