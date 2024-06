La folie Stellar Blade : plus fort que les polémiques, l’énorme succès (mérité) se confirme

Malgré des controverses concernant le physique de son héroïne, le studio Shift Up confirme que l’exclusivité PS5 Stellar Blade est déjà un véritable succès commercial.

Lancé sous les huées d’une partie des joueurs qui ne voyait en lui qu’une copie low cost de Nier Automata mettant en avant l’hyper-sexualisation de son héroïne, l’action-RPG Stellar Blade a pourtant transformé l’essai, tant d’un point de vue critique que public. Le titre du studio coréen Shift Up a récolté une très solide note de 4/5 dans nos colonnes, et affiche un honorable 82/100 sur le site d’agrégation de notes Metacritic.

Les appréciations du public sont plus qu’élogieuses, puisque Stellar Blade est le jeu PlayStation 5 le mieux noté par les utilisateurs sur Metacritic : avec une moyenne de 9,2/10 pour 5 791 votes, il se trouve à la première place du podium des titres PS5, devant Final Fantasy VII : Rebirth (9/10 basé sur 4 295 évaluations).

Sans surprise, le jeu est donc un très, très gros succès, comme l’ont confirmé les ventes.

Les chiffres de ventes de Stellar Blade

Lors d’une conférence de presse destinée aux investisseurs, Shift Up a annoncé que les premières estimations commerciales concernant Stellar Blade avaient dépassé le cap du million de ventes. Le jeu aurait ainsi rapporté 14,8 millions d’euros.

Ce score a été atteint en moins de deux mois d’exploitation, le jeu étant sorti le 26 avril 2024. Un chiffre colossal quand on le ramène au nombre de PlayStation 5 vendues : 20,8 millions selon les derniers chiffres de Sony. Ce sont donc presque 5% de possesseurs de PS5 qui auraient acquis l’action-RPG.

Reine de la PS5

Stellar Blade déjà dans le top 10 des ventes sur PS5

Ce million d’exemplaires écoulés est d’autant plus impressionnant puisqu’il place Stellar Blade dans le top 10 des jeux les plus vendus sur PlayStation 5, et dans le top 5 des exclusivités de cet écosystème :

Marvel’s Spider-Man 2 (11 millions de ventes)

(11 millions de ventes) Ratchet & Clank : Rift Apart (3,97 millions)

(3,97 millions) Final Fantasy XVI (3 millions)

(3 millions) Demon’s Souls (1,4 million)

(1,4 million) Stellar Blade (1 million)

On s’étonne de ne pas voir le rouleau-compresseur Final Fantasy VII Rebirth dans ce classement. Selon les informations de l’analyste Daniel Ahmad, FF7 Rebirth aurait contre-performé, n’arrivant qu’à la moitié du score de ventes de FF7 Remake sur la même période d’exploitation (soit 3,5 millions pour FF7 Remake, donc 1,75 million pour Rebirth).

À nous les petites en glaise

Quel avenir pour Stellar Blade ?

Le studio Shift Up a confirmé que Stellar Blade sera adapté sur PC, sans pour autant donner de fenêtre de sortie. Les exclusivités temporaires des éditeurs tiers sur la machine de Sony étant habituellement d’une année, on peut donc imaginer une date d’arrivée sur PC à compter d’avril 2025.

Il a également été annoncé que Stellar Blade deviendra une licence exploitée sur le long terme, avec une suite qui est d’ores et déjà prévue, et un DLC qui devrait être annoncé dans les semaines à venir.

Patience, les DLC payants arrivent

Kim Hyung-tae, président de Shift Up et réalisateur de Stellar Blade, a expliqué la philosophie de commercialisation de son dernier-né. Son but était de préserver sa nouvelle licence, et de minimiser certaines pratiques qui pourraient provoquer l’aversion des joueurs, comme les microtransactions en jeu… pour l’instant :

« Notre objectif n’était pas de maximiser les profits, mais de créer une IP de grande valeur qui attirerait des utilisateurs du monde entier et formerait une communauté de fans. Pour valoriser la marque, nous avons minimisé les aspects susceptibles de susciter un rejet chez les utilisateurs, comme les microtransactions, mais nous les intégrerons de manière acceptable pour les utilisateurs. Cependant, ce ne sera pas dans l’immédiat. »

Stellar Blade est disponible en exclusivité (temporaire) depuis le 26 avril dernier sur PlayStation 5.