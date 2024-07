Elden Ring : film, série, animation… qu’est-ce qui se prépare exactement après le DLC ?

Après le DLC Shadow of the Erdtree, la franchise Elden Ring pourrait continuer de se décliner vers d’autres médias.

Pour le studio japonais From Software, Elden Ring c’est une aventure à présent terminée. Bien entendu, on n’est jamais sûr à 100% et tous les fans de la licence savent que, même après le DLC, il reste encore beaucoup à raconter sur la vertigineuse mythologie de l’Entre-terre. Mais pour l’instant, la firme dirigée par Hidetaka Miyazaki n’a officiellement aucun projet pour continuer la saga Elden Ring. En revanche, elle ne ferme pas les portes à de possibles adaptations.

Avec le succès monstre de Shadow of the Erdtree, Elden Ring confirme son immense popularité auprès du grand public, acquise durant ces dernières années. Vu son aura, il est évident que la licence va désormais attirer les ambitieux. Et si on en croit les signes, il se pourrait qu’une adaptation en film ou en série se prépare déjà pour Elden Ring. Ou peut-être est-ce autre chose ?

Une adaptation en film ou en série en vue ?

Dans une interview pour The Guardian, le 26 juin dernier, Hidetaka Miyazaki a confirmé qu’il ne voyait pas d’objection à ce que l’univers d’Elden Ring soit réinterprété dans une adaptation au cinéma ou à la télévision. À condition que l’équipe qui a travaillé sur le jeu ait une totale confiance dans celle derrière l’adaptation en question. Et que celle-ci ait un réel intérêt artistique :

« Je ne vois aucune raison de refuser une autre vision d’Elden Ring, comme un film par exemple. Mais je ne pense pas que moi-même, ni From Software, ayons les connaissances ou la capacité de produire quelque chose de ce style sur un support différent. C’est donc là qu’un partenaire très solide pourrait entrer en jeu. »

Les fans sauront ils supporter le blasphème d’une adaptation libre ?

En gardant en tête la déclaration de Miyazaki, certaines rumeurs paraissent alors crédibles. Elles le sont encore davantage quand c’est un certain George RR Martin qui vient leur apporter du poids, tout en faisant mine de rien. Pour rappel, l’auteur du Trône de fer a contribué à la création du monde et des personnages de Elden Ring. Son nom est rattaché au jeu depuis son annonce par From Software, et même si l’on sait que son implication dans l’écriture a été limité, il en détient certaines clés.

Voilà donc qui intrigue lorsque l’écrivain, sur son blog personnel, se met à poster un étrange message à propos de la rumeur d’une adaptation du jeu vidéo. Sa réaction, évidemment, laisse comprendre que quelque chose se trame :

« Oh, et à propos de ces rumeurs que vous avez peut-être entendues sur un long métrage ou une série télévisée basée sur Elden Ring… Je n’ai rien à dire. Pas un mot, non, rien, je ne sais rien, vous n’aurez pas un mot de ma part […] De quelle rumeur parle-t-on ?«

Un préquel à la chute de l’Ordre doré dans le style HBO ? Voilà qui serait intéressant

Manga et animation

Alors, forcément on a un peu envie de spéculer. Est-ce qu’un partenaire solide pour From Software, ça pourrait être HBO, par exemple ? La chaîne a déjà fait ses preuves à la fois dans la réinterprétation des autres œuvres de George RR Martin et dans l’adaptation d’un jeu vidéo en série télévisée, avec The Last of Us. Warner est d’ailleurs toujours en recherche de franchises puissantes pour renforcer son secteur du divertissement. George RR Martin serait, lui, l’entremetteur idéal entre From Software et HBO, dans ce cas de figure.

Mais n’allons pas trop loin. Car il y a encore d’autres supports sur lequel une adaptation d’Elden Ring serait tout autant possible, voire encore plus crédible. On parle ici d’une série d’animation, comme de nombreuses sont produites chaque année au Japon. Cela correspondrait bien à Elden Ring et l’on pourrait même imaginer une esthétique similaire aux récentes images révélées du film d’animation The War of Rohirrim, basé sur le Seigneur des Anneaux. De plus, en prenant comme support les BD Elden Ring, il y a matière à faire au niveau animation.

Quand high fantasy et animation japonaise se rencontre : The War of Rohirrim

Car effet, Elden Ring a en réalité été déjà connu ses premières adaptations et ce, du côté de la bande-dessinée. Le jeu a ainsi déjà sa version parodique avec le manga Elden Ring – Le chemin vers l’Arbre-Monde de Tobita Nikiichi ou plus premier degré avec le webtoon Elden Ring : Become Lord, de Hand Punch et publié chez Kadokawa, depuis mars 2024.

Autant de passerelles possibles pour transformer le monde d’Elden Ring en série d’animation produite au Japon par Bandai Namco (qui manifestait un vif enthousiasme dans la déclinaison multimédia de la franchise dès 2021). Il faudra donc resté vigilant et s’attendre à ce qu‘Elden Ring puisse revenir en force assez vite, et sous bien des formes différentes. Rassurez-vous cependant : From Software veille encore au grain. La firme japonaise à racheter tous les droits de la marque auprès de Bandai en 2023 et devrait pouvoir s’assurer personnellement à ce que son chef d’œuvre ne soit dénaturé par personne. Que ce soit en film, série TV ou animation.