Ce vidéoprojecteur Philips passe exceptionnellement sous la barre des 300 €

À la fois compact et polyvalent, ce vidéoprojecteur Full HD Philips profite d’une remise folle qui fait chuter son prix sous les 300 €.

Trouver un vidéoprojecteur qui allie discrétion, performances et petit budget est loin d’être une mince affaire. Il faut dire que le prix de ces petits appareils peut vite s’envoler, dissuadant même certains utilisateurs qui souhaitent remplacer leur TV par un projecteur. Mais heureusement, il existe plusieurs modèles parfaits pour franchir le pas sans avoir à casser la tirelire, à l’image de ce Philips NeoPix 730 qui bénéficie d’une très belle réduction sur le site de Son-Video.

Pourquoi c’est un bon plan ?

Habituellement commercialisé à 479 €, le Philips NeoPix 730 voit son prix tomber à 299 € chez Son-Video.com. Une affaire incontournable à quelques semaines du début des JO de Paris 2024.

Et c’est d’autant plus intéressant que ce vidéoprojecteur ne manque clairement pas d’atouts pour faire craquer les clients. On vous résume tout.

Quelles sont les principales qualités du vidéoprojecteur Philips NeoPix 730 ?

Malgré son gabarit modeste qui pourrait suggérer une qualité d’image moindre, le Philips NeoPix 730 surprend par la taille des images qu’il peut projeter (jusqu’à 3 mètres de diagonale à 3,6 mètres du mur) et leur résolution (1080p). Pour cela, il peut notamment s’appuyer sur une matrice LCD et une lampe LED de 700 lumens qui assure une luminosité convenable, y compris dans un espace éclairé.

Par ailleurs, il est tout à fait possible d’y connecter un ordinateur ou une console de jeux grâce à sa connectique fournie, qui comporte – entre autres – deux entrées HDMI, un port USB-C et un port USB-A alimenté. Parfait pour diffuser facilement toutes sortes de contenus.

En ce qui concerne la partie audio, il faut savoir que ce vidéoprojecteur Philips NeoPix 730 embarque aussi deux haut-parleurs stéréo et un mode surround pour offrir aux spectateurs une spatialisation du son plus que correcte. Cela ne vaut sans doute pas le rendu d’un véritable ensemble de home-cinéma, mais c’est tout de même un détail non négligeable (surtout vu son prix du moment).

Et pour terminer, le Philips NeoPix 730 intègre également un émetteur Bluetooth pour y connecter une enceinte ou un casque sans-fil. Histoire de ne pas s’embêter avec des câbles qui traînent partout dans le salon…

Vous l’aurez donc compris, ce vidéoprojecteur Philips est sans doute l’un des meilleurs choix pour les utilisateurs qui souhaitent découvrir les joies de la projection à un tarif abordable, sans forcément rechercher la meilleure qualité d’image possible (même si le rendu visuel est plus que convenable, et amplement suffisant pour un usage occasionnel).

Bien qu’il ne dispose pas d’OS comme la plupart des modèles aux tarifs plus élevés, le Philips NeoPix peut également compter sur d’autres atouts comme sa petite taille qui facilite son transport, mais aussi sa connectique qui permet de diffuser films et séries sans effort. Et tout cela, pour à peine 299 € sur le site de Son-Video.com.

Points forts du vidéoprojecteur Philips NeoPix 730 :

Son gabarit compact, idéal pour l’emmener en vacances

La qualité d’image honorable par rapport au tarif

La discrétion sonore après démarrage

Points faibles :

Les réglages difficiles à prendre en main

L’absence d’OS qui oblige à prendre un chromecast (ou à brancher un appareil en HDMI)

