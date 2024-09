Ce vidéoprojecteur 4K Hisense ultra-complet bénéficie d’une (très) grosse remise en ce moment

Considéré par plusieurs experts comme l’un des meilleurs projecteurs dans sa gamme de prix, le Hisense PL1 voit son prix chuter de 1 000 €.

Pour pouvoir retrouver l’ambiance du cinéma dans son salon, il n’y a sans doute rien de tel qu’un bon vidéoprojecteur. Même s’il n’est pas toujours évident de franchir le pas, et de dénicher le bon modèle pour remplacer un téléviseur.

Mais heureusement, il y a de nombreuses promotions qui voient le jour en ce moment. Et parmi elles, une très belle remise de 1 000 € sur le projecteur Hisense PL1 chez Son-Video. On fait le point complet.

Pourquoi c’est un bon plan ?

Habituellement vendu à 2 790 €, ce projecteur 4K Hisense PL1 voit son prix chuter à 1 790 € grâce à une réduction exceptionnelle. De quoi mettre la pression aux concurrents, et devenir l’un des modèles les plus attractifs du marché en cette rentrée 2024.

De plus, ce vidéoprojecteur a reçu une moyenne de 4,2/5 sur le site de Son-Video ainsi que des critiques élogieuses de la part des médias spécialisés Clubic et What Hi-Fi. De quoi rassurer les clients avant l’achat.

Quelles sont les principales qualités du projecteur Hisense PL1 ?

Pour pouvoir se démarquer de ses rivaux, Hisense n’a clairement pas fait dans la dentelle avec son projecteur PL1. En effet, il propose une ribambelle de fonctionnalités haut de gamme ainsi qu’une qualité d’image à couper le souffle.

Tout d’abord, cet appareil à ultra-courte focale est capable de projeter des contenus UHD 4K HDR sur une surface de 2 à 3 mètres de diagonale. Grâce à sa technologie DLP et sa lampe laser X-Fusion de 2100 lumens, il offre également des couleurs saisissantes qui pourront même être amplifiées avec la prise en charge des formats HDR10 et Dolby Vision. Une alternative parfaite aux téléviseurs plus traditionnels.

Dans le même temps, il faut savoir que le Hisense PL1 peut convertir automatiquement en UHD 4K les programmes de définition inférieure. Ce qui permet de profiter d’une qualité d’image optimale en toutes circonstances, sans oublier le traitement de compensation de mouvement qui fluidifie le rendu visuel.

Ajoutons que ce projecteur embarque un décodeur TNT pour avoir un accès facile à l’ensemble des chaînes de télévision gratuites et qu’il est aussi possible de le connecter à Internet pour accéder aux grandes plateformes de streaming (Netflix, Prime Video, Disney+…). Cerise sur le gâteau : le Hisense PL1 comprend aussi les assistants vocaux Vidaa Voice et Alexa pour pouvoir le contrôler grâce au son de la voix.

Et enfin, il serait dommage d’oublier sa barre de son intégrée compatible Dolby Atmos au rendu pour le moins bluffant. Grâce à son amplification de 2 x 15 W et son égaliseur pour ajuster les fréquences selon les envies, ce système audio délivre un son spatial qui sera idéal pour s’immerger pleinement dans un film d’action ou une série à suspense. Même si cela ne remplacera pas totalement un ensemble dédié au home-cinéma, toujours aussi cher aux cinéphiles les plus exigeants.

En conclusion, le projecteur Hisense PL1 sera parfait pour remplacer un téléviseur sans faire de compromis sur la qualité d’image et la simplicité d’utilisation. Grâce à sa connectique fournie, ses options de Smart TV, son rendu visuel impressionnant et sa barre de son incluse, il offre un attirail complet pour profiter de films, séries et autres compétitions sportives sans modération.

Points forts du projecteur Hisense PL1 :

La qualité d’image exceptionnelle (UHD 4K, compatibilité HDR, 2100 lumens…)

La prise en main facile

La barre de son Dolby Atmos incluse

L’OS Vidaa qui offre un accès à de nombreux services de VOD

L’excellent rapport qualité-prix

Points faibles :

Un peu bruyant une fois allumé

L’absence de rétroéclairage sur la télécommande

