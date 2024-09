Les 5 vidéoprojecteurs qui vont chambouler le marché du home-cinéma fin 2024

À l’occasion de l’IFA de Berlin 2024, les fabricants de vidéoprojecteurs ont eu l’occasion de présenter leurs nouveaux modèles phares.

Les tendances évoluent très vite sur le marché des vidéoprojecteurs, et les constructeurs ne manquent pas d’inventivité pour surprendre leurs clients. XGIMI et JMGO l’ont d’ailleurs bien montré à l’occasion de l’IFA 2024 à Berlin, avec de nouveaux appareils qui ont fait forte impression auprès des visiteurs, et notamment ceux qui souhaitent remplacer leur TV. On fait le point complet.

Inspection en profondeur de l’appareil à remplacer

XGIMI Aura 2 : le design au service de la qualité d’image

Parmi les vidéoprojecteurs haut de gamme les plus en vue de l’IFA 2024, difficile de ne pas mentionner l’Aura 2 de XGIMI. Et pour cause : ce modèle 4K à ultra-courte focale se distingue d’une part grâce à son style avant-gardiste, mais aussi sa qualité d’image qui a visiblement conquis les visiteurs.

Il faut dire qu’il s’appuie notamment sur une luminosité de 2 300 lumens ISO qui garantit une bonne visibilité en toutes circonstances, ainsi que de nombreuses options comme IMAX Enhanced et Dolby Vision qui participent à offrir une immersion totale aux spectateurs. Et cerise sur le gâteau : le XGIMI Aura 2 est le tout premier vidéoprojecteur avec une protection automatique de la lentille, ce qui lui offre une bien meilleure durabilité.

Néanmoins, il faudra tout de même débourser 2 899 € pour pouvoir se l’offrir, sans compter l’écran Fresnel ALR à 1 199 €.

Prends garde avant-garde

Yaber K3 et K3 Pro : discrets mais puissants

Par la suite, le fabricant chinois Yaber a présenté des modèles plus compacts avec les K3 et K3 Pro qui sauront se fondre à merveille dans le décor. Ils peuvent d’ailleurs projeter une image Full HD sur une surface de 200 pouces, avec une belle luminosité de 1 600 lumens ANSI. Intéressant pour des modèles d’un si petit gabarit.

Mais en plus de l’aspect pratique et esthétique, ces vidéoprojecteurs sont également équipés de nombreuses fonctionnalités pour régler automatiquement les paramètres visuels, ainsi que de haut-parleurs JBL de 15 W (avec un subwoofer sur la version Pro) pour profiter d’une très bonne immersion sonore. Il faudra compter 600 € pour le Yaber K3, et 650 € pour sa déclinaison Pro.

Tiens, on va revoir Fury Road nous

XGIMI MoGo 3 Pro : un « poids plume » aux performances bluffantes

Dans le rayon des « picoprojecteurs » portables, il serait dommage de faire l’impasse sur le MoGo 3 Pro qui a, lui aussi, bon nombre d’arguments pour se démarquer. À commencer par son poids de 1,1 kg qui plaira certainement aux cinéphiles qui voyagent souvent, ainsi que sa refonte globale qui le rend bien plus fonctionnel que son prédécesseur.

Mais sa force ne réside pas uniquement dans son petit gabarit et son design épuré, car il envoie aussi du lourd avec sa source de lumière LED de 450 lumens ISO capable de projeter une image en qualité Full HD (1080p) sur un écran de 120 pouces. Assez loin du rendu des modèles de salon, certes, mais une restitution plus qu’honorable pour un modèle aussi minimaliste, et qui nous rend optimistes concernant l’avenir des picoprojecteurs.

Par ailleurs, il embarque de nombreuses fonctionnalités plus qu’appréciables sur un appareil aussi « modeste », comme son OS Google TV qui offre un accès direct aux principales plateformes de streaming. Sans oublier ses haut-parleurs Harman Kardon qui diffusent le son à 360°, pour un tarif tout à fait raisonnable de 499 € : une bonne affaire.

Dangbei Freedo : un vidéoprojecteur au look futuriste (et bien plus encore)

Côté Dangbei, il faut forcément parler du Freedo qui a fait tourner bien des têtes lors du salon de la tech allemand. En effet, il se place dans la lignée de son concurrent, le MoGo 3 Pro, avec un format compact mais des qualités qui n’ont rien à envier aux modèles plus volumineux. Sans même évoquer son design qui ne ressemble à aucun autre : un véritable ovni sur le marché.

Parmi ses principaux atouts : sa batterie de 60 W intégrée (2h30 d’autonomie), la capacité à projeter des images en Full HD jusqu’à 120 pouces, mais aussi le support inclus pour ajuster avec facilité l’inclinaison du vidéoprojecteur. Tout a été pensé pour assurer une prise en main rapide (et pour ne pas perdre 20 minutes à configurer l’engin).

Et enfin, le Dangbei Freedo est très léger et dispose de haut-parleurs compatibles Dolby Audio. Pour un prix qui devrait se situer autour des 500 €.

JMGO N1S : vers l’infini et au-delà

Et pour terminer, nous pensions avoir tout vu de la projection laser. Mais c’était sans compter sur la gamme de vidéoprojecteurs N1S de JMGO, et notamment du N1S Ultimate 4K et du N1S Pro 4K.

Ces deux modèles ont suscité l’intérêt de nombreux visiteurs à l’IFA 2024 grâce à leur optique laser triple MALC™ 2.0 qui ouvre le champ des possibles en termes de contrastes et de luminosité. Un grand pas en avant dans le secteur des vidéoprojecteurs.

Forrest Li, le PDG de JMGO, a d’ailleurs confié en conférence de presse qu’il s’engageait à « offrir aux consommateurs une expérience visuelle sans compromis grâce à des innovations technologiques incessantes ». Et au vu des caractéristiques spectaculaires de ces appareils, il est difficile de lui donner tort.

En effet, le N1S Ultimate 4K propose notamment une luminosité de 3 500 lumens ANSI, ainsi qu’un contraste et des couleurs sensationnels. Mais cela a aussi un prix : 2 999 €, contre 2 299 € pour le N1S Pro 4K. Autant dire que ce n’est clairement pas à la portée de toutes les bourses…

Pour le Bat-Signal dans votre quartier peut-être

Voilà donc un petit aperçu des futures tendances sur le marché des vidéoprojecteurs – même s’il n’y a pas eu de véritables innovations de rupture, à notre grand regret – et de quoi (peut-être) vous donner quelques idées d’achat en vue de Noël. Mais si l’on compare avec notre sélection de modèles coup de cœur en 2023, il est évident que les fabricants ont encore beaucoup à nous offrir dans ce secteur et que les plus grandes innovations sont probablement à venir.

En attendant, force est de constater que les picoprojecteurs sont en train de faire une véritable percée sur le marché, et qu’ils pourraient bien faire de l’ombre aux vidéoprojecteurs plus « conventionnels ». Car même si leur qualité d’image est moindre, l’aspect pratique, la portabilité et le design semblent s’imposer peu à peu comme des critères d’achat majeurs chez les consommateurs.