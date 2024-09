Zack Snyder révèle son film préféré parmi ses adaptations de comics, et il n’a pas tort

Man of Steel ? Batman v Superman ? Watchmen ? Justice League ? Zack Snyder explique quel est son film préféré parmi ses adaptations de comics.

L’Armée des morts, 300, Watchmen, Sucker Punch, Man of Steel, Batman v Superman… Zack Snyder est devenu en deux décennies l’un des réalisateurs qui nourrit le plus de débats dans la pop culture, avec deux camps qui s’affrontent à la moindre occasion. Ses films DC en particulier ont fait couler beaucoup d’encre, et divisé critique et public. Certains ont loué ses indubitables talents de formaliste et sa profonde compréhension de la matière des comics, d’autres y ont vu les preuves de ses faiblesses d’écriture et de la lourdeur de sa mise en scène.



Et si Zack Snyder a mis presque tout le monde d’accord avec le mauvais Army of the Dead et les très mauvais Rebel Moon sur Netflix, personne n’aura le même avis sur ses meilleurs et pires films. C’est pour cette raison qu’il est toujours intéressant d’écouter le réalisateur lui-même revenir sur son adaptation préférée de comics.

Snyder ou le culte du comics

A l’occasion d’une interview avec ComicBook.com en septembre 2024, Zack Snyder est revenu sur l’importance des comics dans sa carrière :

« Je pense que Man of Steel, Batman v Superman, Justice League, sont un truc à part entière… Je ne sais pas si c’est nécessairement un film de comics, au sens classique du terme, pour moi. Mais je peux comprendre que les gens disent ça parce que ce sont des personnages de comics, mais c’est juste fondé sur les idées que j’avais sur les personnages de comics. »

Zack Snyder donne néanmoins une réponse claire sur l’adaptation de comics dont il est le plus fier :

« Je dirais probablement Watchmen pour moi, tout le processus d’adaptation des comics à la création du film, toutes les choses pendant qu’on passait du comics au film. Je pense que Watchmen est le passage le plus pur et le plus satisfaisant vers une adaptation.«

Watchmen, un choix tout à fait légitime

De toutes les adaptations de comics que Zack Snyder a réalisées dans sa carrière, Watchmen est sûrement l’une des plus respectées – même s’il y a beaucoup à dire sur certains aspects, comme Rorschach. C’est également un parfait condensé de son cinéma, avec les ralentis, les couleurs, les musiques, et l’emphase sur les corps, la violence et les mouvements.

Malgré son échec relatif à sa sortie en 2009 (185 millions de dollars au box-office mondial pour un budget de 100 millions), le film a rapidement gagné en reconnaissance jusqu’à être anobli par le papa de The Dark Knight en personne, Christopher Nolan, qui a parlé du long-métrage de Zack Snyder en ces termes en 2023, chez The Hollywood Reporter :

« J’ai toujours pensé que Watchmen était en avance sur son temps. L’idée d’une équipe de super-héros, qu’il renverse si brillamment, n’existait pas encore au cinéma. Il aurait été fascinant de le voir sortir après les Avengers. »

Un compliment qui n’étonne pas quand on sait que les deux réalisateurs se connaissent bien : Christopher Nolan a été l’un des producteurs exécutifs de Man of Steel et Batman vs Superman : l’Aube de la Justice.

Pour l’heure, il est possible de retrouver Zack Snyder sur Netflix avec sa mauvaise série Netflix Twilight of the Gods.