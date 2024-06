Watchmen : un teaser coloré pour le retour de l’équipe de super-héros de Warner

Warner Bros a un super teaser annonçant la sortie du diptyque de films Watchmen: Chapter I et Watchmen: Chapter II.

Il est évident que Watchmen : les Gardiens de Zack Snyder sortie en 2009 n’a pas vraiment convaincu au box-office (185 millions de dollars de recettes au box-office mondial pour un budget de 130 millions). Néanmoins, cette première esquisse du réalisateur de Man of Steel a permis de montrer ce que pouvait donner une adaptation des comics d’Alan Moore et Dave Gibbons. Plus particulièrement, on peut dire qu’elle a un peu préparé la voie pour les prochaines versions.

Dix ans plus tard, la série Watchmen de Damon Lindelof a largement repoussé les limites en imaginant la suite du comics, lui permettant de remettre au gout du jour l’univers voire de le compléter. Vu les retours très positifs, beaucoup espéraient d’ailleurs une deuxième saison (surtout après la fin de la saison 1), ce qui semble loin d’être d’actualité. Cela dit, alors que Damon Lindelof va refaire une série de super-héros pour DC, un teaser pour deux prochains films Watchmen vient d’être dévoilé à la surprise générale par Warner.

Danger is on the horizon. #Watchmen Chapters 1 & 2 coming soon. pic.twitter.com/4oChoZ97dt — Warner Bros. Entertainment (@WBHomeEnt) June 13, 2024

Watchmen : Deux pour le prix d’un

Les Watchmen sont donc bel et bien de retour ! Bon, peut-être pas comme on l’attendait, puisque ces deux nouveaux films seront plus proches du reboot/remake que de la suite de la série de Lindelof. Ils traiteront en effet des évènements vus dans les comics et dans le long-métrage de Snyder, à savoir l’assassinat du Comédien et l’enquête de Rorschach. On y retrouvera également les autres visages connus de l’univers, avec le Dr. Manhattan, Ozymandias, le Hibou ou encore le Spectre Soyeux.

Il s’agira de films d’animation (le teaser mélange d’ailleurs décors en 2D et modèles 3D), ce qui pourrait permettre à l’ensemble de rapprocher du style du comics original. Les nombreuses couleurs des images et leurs côtés « lisses » pourraient même évoquer certains jeux vidéo, notamment ceux de la société Telltale (qui avaient produit plusieurs séries épisodiques sur Batman, The Walking Dead ou Game of Thrones).

Ils reviennent !

Pour ce qui est de la production, aucune information n’a pour le moment été révélée concernant les personnes travaillant sur le projet, que ce soit au niveau de la réalisation ou du casting par exemple. On sait toutefois que le premier film Watchmen est prévu pour la fin d’année 2024, tandis que le second arrivera apparemment en 2025. Affaire à suivre…