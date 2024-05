Après Watchmen, Damon Lindelof va refaire une série de super-héros pour DC et ça rend curieux

L’univers DC de James Gunn s’étend sur le petit écran et le showrunner de Watchmen, Damon Lindelof, va se charger d’une des séries.

La firme DC vient d’ajouter un nom prestigieux dans ses rangs. Supervisé par James Gunn et Peter Safran, le reboot de l’univers cinématographique se précise de plus en plus. Lancée dès cette année avec la série Creature Commandos, la première phase de ce nouvel univers intitulée « Chapter One : Gods and Monsters » démarrera au cinéma avec le très attendu film Superman qui a dévoilé sa première photo officielle début mai.

Après les échecs critiques et commerciaux qu’ont été Shazam 2, The Flash, Blue Beetle et Aquaman 2, le fraichement nommé DCU compte partir sur des bases saines, en augmentant le contrôle qualité qui a été clairement à la ramasse pendant des années. Pour cela, Safran et Gunn supervisent donc de très près les nouveaux projets, quitte à annuler ceux n’étant pas au niveau demandé par la paire. C’est pour cela que peu de projets ont été réellement confirmés, et qu’on peut avoir de l’espoir pour la série Lanterns, qui vient d’être officialisée par Gunn lui-même.

Ça pourra difficilement être pire que ça

True lanterns

C’est sur Instagram que le réalisateur de The Suicide Squad a annoncé la nouvelle série entourant l’univers d’Hal Jordan, Lanterns.

« Oui c’est vrai. La série Lanterns DCU rassemble une équipe d’écrivains de talent, basée sur un merveilleux scénario pilote et une bible de Chris Mundy, Tom King et Damon Lindelof. Bienvenue chaleureusement à Chris et @damonlindelof alors qu’ils rejoignent la famille DC Studios (pas de bienvenue nécessaire pour le vieux @tomking_tk, qui est ici presque depuis sa création). »

Pour cette nouvelle série, le boss de DC a réuni une équipe de choc. Damond Lindelof est connu pour son travail sur Lost et The Leftovers, mais aussi pour la série limitée Watchmen qui a obtenu trois Emmys en 2020. Chris Mundy, lui, a été producteur sur True Detective, et showrunner de la très sympathique série Ozark, Tom King de son côté est écrivain chez DC Comics depuis plus de 10 ans.

Green Lantern en mode True Detective ? On signe juste pour l’idée.

Annoncée en 2023, Lanterns a été décrite comme « une série proche de True Detective » par Peter Safran. « C’est basé sur Terre, il y a deux de nos Green Lantern préférés : Hal Jordan et John Stewart… La série joue un très grand rôle dans l’histoire principale que nous racontons à travers nos films et nos séries. C’est un spectacle très important pour nous », précisait-il.

On peut noter que cette série est différente du projet Green Lantern Corps, annoncé en 2019 et annulé avec le reboot complet du DCU. En tout cas, cette nouvelle version semble alléchante, tant les gens l’entourant sont talentueux. Pour le moment, aucune annonce au niveau du scénario, du casting ou de la date de sortie n’a été faite.