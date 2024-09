Venom 3 bien parti pour exploser des records au box-office, et on a le monde qu’on mérite

Avec Venom : The Last Dance, l’anti-héros de Tom Hardy pourrait bien battre les records de box-office de ses prédécesseurs selon les estimations.

Comment ne pas attendre avec impatience le troisième volet de la saga Venom de Sony ? Une impatience morbide certes, comme une envie d’aller voir un train dérailler, tout en se disant que de toute façon, on est impuissant, donc autant voir jusqu’où la catastrophe peut aller. Après une première bande-annonce totalement barrée, Venom : The Last Dance a présenté son nouveau symbiote, alors que la seule chose qu’on veut vraiment savoir c’est si Venom 3 introduira Spider-Man dans l’univers Sony pour de bon ou non.

Ce volume 3 sera réalisé par Kelly Marcel, dont ce sera la première réalisation pour le cinéma, après avoir sévi comme scénariste et productrice sur Venom et Let There Be Carnage. The Last Dance devrait mettre un terme à la saga avec Tom Hardy, et pour son baroud d’honneur, Venom 3 devrait réaliser de très bons scores dans les salles américaines.

Moi, Moche et Méchant

Venom d’honneur

D’après Box-Office Pro, les prévisions pour The Last Dance prévoient que le film de Kelly Marcel pourrait récolter de 80 à 120 millions de dollars lors de son week-end d’ouverture. À titre de comparaison, le premier Venom avait produit 856 millions de dollars de recettes pour un budget de 100 millions. Le film avait récolté 213,5 millions de dollars au box-office domestique, et 642,5 millions dans le reste du monde.

Sa suite, Let There Be Carnage, avec un budget de 110 millions de dollars, n’avait engrangé que 506 millions de dollars au box-office, dont 213,5 millions euros d’euros au box-office domestique, et 293 millions à l’international. Le box-office domestique pour les films Venom semble donc très stable.

Si, comme prévu, The Last Dance atteint les 120 millions de dollars lors de son week-end de lancement, le film pourrait surpasser les scores établis par les deux précédents opus sur le territoire nord-américain. Ce qui pourrait augurer d’un réel succès public du film dans les salles, tout du moins au box-office domestique, car les projections ciblent des recettes à hauteur de 250 à 300 millions de dollars aux États-Unis.

Venom, le cheval fou de Sony

À l’international, la messe risque d’être bien différente, puisque Venom 2 a fait un score moitié moins important que le premier film, passant de 642,5 à 293 millions de dollars. Signe d’un ras-le-bol du public, ou de la prise de conscience d’avoir affaire à un navet, difficile à dire. Si la baisse se confirme, Venom 3 risque de ne pas être l’énorme succès qu’attend le Sony-Spider-Verse. Il faut dire que les autres films de ce Spider-Verse se sont tous vautrés au box-office.

Au total, Morbius a rapporté 167 millions de dollars (73,8 millions de dollars sur le marché intérieur et 93,5 à l’international) après un démarrage de 39 millions de dollars. Madame Web a rapporté 100 millions de dollars (43,8 millions de dollars sur le sol américain, 56,6 millions dans le reste du monde) après un démarrage de 15,3 millions de dollars. Deux catastrophes critiques et publiques, qui ont dû mettre de sacrés bâtons dans les roues du Spider-Verse, et pousser Sony à miser d’autant plus gros sur The Last Dance.

Ça fait vraiment envie (non)

Si Venom : The Last Dance devrait être la dernière danse de Tom Hardy avec son symbiote, de nombreux indices laissent à penser qu’il se pourrait bien que le film puisse marquer l’arrivée du symbiote au sein du MCU. Les théories vont bon train concernant l’apparition d’un Spider-Man propre au Sony Spider-Verse, ou concernant la possibilité que le Tom Holland du MCU puisse endosser le costume du symbiote noir lors de sa prochaine apparition au cinéma.

Fantasme ou réalité, il faudra attendre que Venom : The Last Dance arrive dans les salles de cinéma françaises le 23 octobre 2024 pour les premiers éléments de réponse (surement dans une scène post-générique, on commence à connaître la chanson).