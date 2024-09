Venom 3 : Tom Hardy affrontera un nouveau symbiote (surprise ?) dans le film Marvel

L’anti-héros visqueux incarné par Tom Hardy est de retour dans Venom 3, et il devrait affronter un nouveau symbiote des comics Marvel.

S’il y a bien un film qu’on attend avec une curiosité morbide en 2024, c’est le prochain volet de la saga Venom, qui s’est révélé récemment dans une première bande-annonce totalement barrée. La trilogie bancale de Sony, qui utilise toujours aussi mal les droits de Spider-Man arrachés à Marvel dans les années 90, devrait (enfin) connaître sa conclusion.

Et avec un titre aussi évocateur que The Last Dance, on peut s’attendre à un feu d’artifice. Les premières images avaient déjà posé la question du retour d’un méchant culte de Spider-Man. Après Riot et Carnage, Venom pourrait bien affronter un autre de ses congénères visqueux dans Venom 3, à en croire un nouveau teaser.

First look at a new symbiote in ‘VENOM: THE LAST DANCE’ pic.twitter.com/r2nyPGh35i — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) September 3, 2024

Venom 3 : New Challenger ?

Un nouveau spot tv pour Venom 3 a fuité, laissant apparaître quelques nouveaux plans du prochain film consacré au « Lethal Protector », plus apparu à l’écran depuis son caméo dans Spider-Man : No Way Home, en décembre 2021. De quoi donner un peu de grain à moudre à ceux qui s’intéressent encore à la franchise, et de potentiellement lever le voile sur un des méchants du film.

En effet, l’espace d’un plan de quelques secondes, un symbiote qui ne ressemble pas totalement au Venom incarné par Tom Hardy apparaît. Alors que le scénario semble se diriger vers une invasion de la Terre par la planète d’origine des aliens, il ne serait pas étonnant de voir Eddie Brock aux prises avec l’un d’entre eux. Son identité reste cependant un petit mystère.

Toxin, le candidat le plus logique

Ce nouveau symbiote paraissant de couleur verte, certains ont théorisé les débuts de Lasher, introduit dans Venom : Lethal Protector #4 en 1993 comme un des rejetons de Venom, extrait de force par la Fondation Life (vue dans le premier film). Cependant, on connaît la capacité de Sony à faire un peu n’importe quoi avec le matériau de base, et le studio pourrait encore avoir fait des siennes.

L’identité la plus logique de ce protagoniste est probablement Toxin, après l’introduction de son hôte dans Venom : Let There Be Carnage (sous les traits de Stephen Graham). Celui-ci est un enfant de Carnage, et non de Venom, ce qui le rend de facto assez violent de nature. Dans les comics, Mulligan parvient finalement à maîtriser son symbiote, devenant un anti-héros de l’univers Marvel.

On vous considère comme des vrais fans si vous vous souvenez de lui

S’il s’agit bien de Toxin, il faudra déjà interroger Sony sur son changement de couleur (les couleurs chez les symbiotes, c’est important). Mais aussi sur son rôle dans l’intrigue de Venom 3, teasé à la fin du dernier opus. Sera-t-il un adversaire d’Eddie Brock ? On peut penser que dans un premier temps, Toxin se rangera contre Venom, avant de potentiellement s’allier avec lui pour contrer l’arrivée des symbiotes.

Une alliance inédite dans la franchise de Sony, et on ne dira pas non à une once d’originalité. Rendez-vous le 30 octobre 2024 en salles pour le savoir.