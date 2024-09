Venom 3 : qui est Knull, le grand méchant Marvel visible dans la bande-annonce finale ?

Avec sa dernière bande-annonce, Venom 3 a enfin levé le voile sur le grand méchant qui affrontera Tom Hardy, et c’est un gros nom des comics Marvel.

Chaque fois qu’on l’oublie, il se rappelle à nous. Et puisque Marvel Studios ne reviendra plus au cinéma avant février 2025, Venom 3 entend bien profiter de l’espace pour faire les beaux jours de Sony, toujours déterminé à aller au bout de son plan (?) d’univers partagé. Après les échecs combinés de Morbius et Madame Web, il serait en effet temps de marquer les.

Dans une bande-annonce finale, Venom 3 en a dévoilé un peu plus sur le grand défi qu’Eddie Brock va affronter dans ce qui s’annonce comme son baroud d’honneur. Et en plus de faire la connaissance d’un nouveau symbiote dans le film Marvel, il sera également confronté à un adversaire de taille en la personne de Knull, Dieu et créateur des Symbiotes.

Venom 3 : let there be Knull

Fidèle à la logique de la trilogie, Venom 3, alias The Last Dance (un titre toujours aussi débile d’ailleurs) s’est dégoté un méchant encore plus imposant que Carnage, pourtant la référence en matière de symbiotes. Après le quelconque Riot dans le premier opus et donc la créature attachée au meurtrier Cletus Kassady, la franchise va introduire un antagoniste assez récent des comics Marvel.

Knull a fait ses débuts dans Venom #3 en 2018, et se trouve être la pièce maîtresse du génial run de Donny Cates consacré au personnage, qui a complètement redéfini la mythologie des symbiotes. Roi de l’abysse né de la destruction du sixième multivers, en attendant l’avènement du septième, il est recruté par les Célestes pour devenir le King in Black, entité destinée à protéger le nouveau monde.

Allez lire le run de Donny Cates, il y a des dragons symbiotes

Évidemment, il refuse de coopérer, coupant la tête d’un Céleste (qui deviendra Knowhere, vue dans le MCU à quelques reprises) et créant le premier symbiote, sous la forme de l’épée Nécrolame. Il crée par la suite toute une armée de symbiotes, devenant leur dieu via un esprit de ruche. Et oui, vous l’aurez compris, on est bien loin de l’idée que Venom est simplement une bestiole visqueuse et agressive.

Dans l’arc King in Black, Knull lance une attaque de grande ampleur contre la Terre, déterminé à tuer Venom, un renégat parasité par des idéaux de bonté et de justice. Il va sans dire que c’est l’adversaire le plus puissant jamais affronté par Eddie Brock dans les comics, mobilisant par ailleurs l’ensemble des forces super-héroïques pour tenter de l’arrêter. De quoi s’interroger sur le plan de Sony avec le personnage.

Un sacré morceau pour Venom

Quel plan pour Sony ?

On pouvait se douter de la possible introduction de Knull au vu des premières images de Venom 3, présentant une invasion à venir de la Terre par une armée de symbiotes (Klyntar pour les intimes). Mais la dernière bande-annonce du film l’a directement confirmé, nous offrant même un premier (léger) aperçu de ce nouvel antagoniste.

Une nouvelle qui a de quoi considérablement réhausser les enjeux de ce troisième opus, supposément le dernier avec Tom Hardy dans le rôle-titre. Quasiment immortel, Knull paraît être une menace bien trop grande pour Venom seul. Si le fameux SSU de Sony était fonctionnel, on serait même tenté de dire qu’il pourrait parfaitement jouer le rôle de Thanos dans le MCU, justifiant un crossover pour le vaincre.

Un méchant pas si (k)nul(l)

Suivant la performance au box-office de The Last Dance, on pourrait même penser qu’il pourrait être simplement introduit pour revenir dans un autre projet. Mais au vu des désastres Morbius et Madame Web et de l’incapacité chronique du studio à réunir son symbiote star avec Spider-Man, toujours prêté au MCU, il serait mal avisé de compter dessus.

Cela dit, pour une dernière danse annoncée, Sony a au moins eu la décence d’offrir à Venom un méchant à la hauteur de l’évènement. Quitte à encore le gâcher sans aucun scrupule, comme Carnage avant lui… Réponse au cinéma dès le 30 octobre 2024.