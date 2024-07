Après Furiosa chez Warner, Universal sacrifie aussi un film qui floppe au box-office

Après le méga-flop de The Fall Guy, Universal sacrifie un autre film qui déçoit au box-office.

Tous les ans, plusieurs films se ratent assez largement au box-office et sont finalement sacrifiés par leur studio de distribution qui les envoie plus ou moins rapidement sur le marché numérique. 2024 ne fait pas exception à la règle, même si on peut se dire que certains des long-métrages concernés ne méritaient pas un tel destin, notamment Furiosa, sacrifié par Warner après son méga-flop.

Quelques semaines plus tôt, Universal avait ainsi sacrifié The Fall Guy puisque le blockbuster porté par Ryan Gosling, s’il avait reçu un bon accueil critique et public, se plantait totalement au box-office. Et même si la méthode ne plait pas à tout le monde, Universal ne compte pas la changer. Le studio a réservé le même sort à un autre film qui est en train de se rater au box-office, et celui-là non plus ne le méritait pas.

Qui tombera avec lui ?

The Bikeriders, plus d’essence dans le moteur

On parle malheureusement de The Bikeriders, la dernière production de Jeff Nichols traitant de l’âge d’or des clubs de motards dans les années 60/70. Basé sur le livre éponyme de l’auteur et photographe Danny Lyon, le film est loin d’être un succès depuis sa sortie mondiale il y a une dizaine de jours, et ce malgré un casting composé notamment d’Austin Butler, de Tom Hardy et de Jodie Comer. En effet, The Bikeriders totaliserait actuellement 23,5 millions de dollars de recettes au box-office mondial, pour un budget de 30 à 40 millions selon Deadline.

Selon When to Stream, Universal aurait donc décidé de sacrifier le drame de Nichols en le rendant disponible en VOD à partir du 9 juillet prochain, soit à peu près deux semaines et demie après son lancement au cinéma (ce qui serait encore plus rapide que The Fall Guy et Furiosa). Le studio n’a toutefois pas encore confirmé la date, qui est donc susceptible de changer.

Bye bye les grosses cylindrées

The Bikeriders serait ainsi disponible sur Prime Video, AppleTV+ et VUDU. Les trois sites proposeraient une précommande à 24,99 dollars ainsi qu’une location du film pour 48h au prix de 19,99 dollars. Une fin d’exploitation somme toute assez décevante pour le dernier bébé de Jeff Nichols donc, qui n’a rien pu faire face à la loi du marché. Malgré cette décision aux États-Unis, en revanche, The Bikeriders est toujours diffusé dans nos salles françaises.