Twisters : tempête de l’été ou nouvelle catastrophe au box-office ?

Twisters, la mi-suite mi-reboot du Twister de Jan de Bont, sort en salles ce 19 juillet aux États-Unis et pourrait faire un solide démarrage au box-office.



En 1996, Twister a soufflé fort sur le box-office en devenant le deuxième long-métrage le plus rentable de l’année avec, hors inflation, près de 495 millions de dollars au box-office mondial pour 92 millions de budget. 28 ans plus tard, les chasseurs de tornades sont de retour en Oklahoma et en salles, mais sans Helen Hunt ni le regretté Bill Paxton ni même Jan de Bont qui s’est depuis retiré du circuit.

C’est donc le réalisateur Lee Isaac Chung, à qui on doit aussi Minari, qui a pris le relève pour Twisters, une suite-reboot avec Daisy Edgar-Jones, Glen Powell et Anthony Ramos en tête d’affiche, qui s’impose sans mal comme un des blockbusters les plus attendus de cet été 2024. Et à en croire les projections pour son démarrage en Amérique du Nord, le film devrait suivre les traces de son aîné au box-office, mais n’est pas non assuré de le dépasser.

LE VENT EN POUPE

D’après Variety, Twisters aurait coûté 155 millions de dollars, hors marketing. Ce nouveau film catastrophe serait donc plus cher que le premier Twister (92 millions), mais aussi plus cher que certains films du genre qui avaient déjà coûté beaucoup trop cher : Moonfall (136 millions), Geostorm (120 millions), Le Jour d’Après (125 millions), Armageddon (140 millions) ou Le Pic de Dante (116 millions). Reste 2012 (200 millions) pour paraître moins démesuré, et presque raisonnable en comparaison. Et encore, le film de Roland Emmerich devait détruire toute la planète, ce qui peut plus facilement justifier l’addition salée.

Le ruissellement

Twisters a commencé son exploitation à l’étranger les 11 et 12 juillet, et à récolté depuis 11 millions de dollars. Il est également sorti ce 19 juillet en Amérique du Nord (États-Unis et Canada) et devrait terminer la journée avec 7 millions supplémentaire en poche d’après Deadline. Selon les dernières estimations rapportées par Variety, le film pourrait terminer son week-end d’ouverture avec 50 à 55 millions de dollars au box-office domestique. Un article d’Indiewire parle quant à lui de 60 millions de dollars.



Vivre d’amour, d’argent et d’eau fraiche

Si ces estimations sont exactes, Twisters se placera juste devant ou derrière La Planète des Singes (58 millions), Sans un bruit Jour un (52 millions), Bad Boys 4 (56 millions), Kung Fu Panda 4 (57 millions), et très loin derrière Moi moche et méchant 4 (75 millions), Godzilla x Kong (80 millions), Dune 2 (82 millions) et Vice-Versa 2 (154 millions).

Ce serait également un plus gros démarrage que le premier Twister (41 millions), bien que le papier d’Indiewire précise qu’ajusté à l’inflation, le démarrage du film de 1996 correspondrait plutôt à 100 millions de dollars de nos jours. Sans être une autre catastrophe commerciale annoncée, ce nouveau film pourrait donc ne pas être la tempête estivale escomptée, encore moins avec la sortie de Deadpool 3 le 26 juillet.

Comptez sur nous pour suivre tout ça de près.