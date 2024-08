Tron : Ares – après les géniaux Daft Punk, un groupe monumental pour la BO du troisième film

Le nouveau film Tron devient d’un coup extrêmement excitant (oui, malgré avec Jared Leto) : après la BO de Tron : L’héritage par les Daft Punk, un duo de musiciens génial composera la musique de Tron : Ares.

S’il y a bien une chose qui a mis tout le monde d’accord sur Tron : L’héritage, c’est la BO composée par Daft Punk. Le film Disney réalisé par Joseph Kosinski a largement divisé, mais des morceaux comme The Son of Flynn, Arena, The Game Has Changed, End of Line, Derezzed, Disc Wars et End Titles ont permis au blockbuster de se transformer en opéra électro magique, sensationnel et unique en son genre.

Depuis que Disney a décidé d’arrêter le développement de la suite que Joseph Konsinski devait à nouveau réaliser, avec Garrett Hedlund et Olivia Wilde, et ce quelques mois seulement avant le tournage prévu fin 2015, le club des fans de Tron Legacy (dont Ecran Large fait partie) a accepté que cette page soit tournée. Et la mise en chantier en 2020 d’un Tron 3 avec une nouvelle équipe l’a confirmé.

Tron : Ares arrive donc en octobre 2025, avec Jared Leto dans le premier rôle, et Joachim Rønning (Maléfique 2, Pirates des Caraïbes 5) derrière la caméra pour raconter l’histoire d’un programme informatique qui découvre le monde réel. Beaucoup de raisons d’avoir peur donc… mais il y a désormais une bonne raison d’avoir hâte.

Après Daft Punk, c’est Nine Inch Nails qui composera la BO de Tron : Ares. Et c’est un grand oui.

« Après Daft Punk, je vois pas qui pourr… »

TRON INCH NAILS

C’est lors du D23, grand événement où Disney annonce ses futures sorties, que le studio a montré de premières images de Tron : Ares, avec également Greta Lee, Evan Peters, Gillian Anderson, et le retour de Jeff Bridges. Il y a d’abord eu une bande-annonce (pas encore disponible pour les pouilleux comme vous et nous qui n’étaient pas sur place), avec un petit indice puisqu’elle était accompagnée d’une reprise de la chanson Something I Can Never Have.

À la fin, les lumières sont restées éteintes, et des lasers rouges ont dessiné sur l’écran trois lettres magiques : NIN. Une belle manière d’annoncer que Nine Inch Nails composera la BO du film.

DE DAVID FINCHER À DISNEY

Présents lors du D23, Trent Reznor et Atticus Ross sont désormais bien connus des cinéphiles. Le duo est notamment célébré pour les BO fantastiques de plusieurs films de David Fincher : The Social Network (avec un Oscar à la clé), Millenium : Les hommes qui n’aimaient pas les femmes, Gone Girl, Mank, et The Killer.

Mais n’oublions pas les superbes BO de Traque à Boston, 90’s, Waves, Empire of Light, Challengers, ou encore la série Watchmen. Par contre, on peut gentiment oublier Bird Box et Ninja Turtles: Teenage Years.

Le duo n’est d’ailleurs pas étranger à Disney puisqu’ils ont travaillé sur la musique d’un Pixar : Soul.

LE RETOUR DE NINE INCH NAILS

Néanmoins, Tron : Ares marque un tournant puisque ce sera la première fois qu’ils sont crédités sous le nom Nine Inch Nails.

Nine Inch Nails est le groupe fondé par Trent Reznor en 1988. Pendant des années, le chanteur, producteur et compositeur a été le seul visage créatif officiel de la bande, où sont passés et revenus divers musiciens au fil des années. Jusqu’à l’arrivée d’Atticus Ross en 2016, qu’il connaissait depuis les années 90. Présenté comme « meilleur ami, membre du groupe et partenaire de business » de Reznor dans un article-portrait de GQ d’avril 2024, Ross est devenu l’autre membre officiel de Nine Inch Nails.

Ensemble, ils ont non seulement composé quelques BO mémorables, mais ils ont également créé le groupe How To Destroy Angels (avec la femme de Reznor, la chanteuse Mariqueen Maandig), et encore lancé la boîte With Teeth (en hommage à l’album de NIN) pour travailler autour du cinéma, de la mode, de la musique et des jeux vidéo.

You’re going to get what you deserve.

10.10.25 pic.twitter.com/uk2jl6blmd — nine inch nails (@nineinchnails) August 10, 2024

Le choix de Nine Inch Nails comme signature officielle indique-t-il que la BO de Tron : Ares sera différente, et plus proche de la musique du groupe ? Est-ce simplement une manière de recentrer les envies et évolutions artistiques du duo ? Doit-on y voir le signal d’un grand retour ?

Voilà une question fort intrigante, surtout pour celles et ceux qui attendent un nouvel album après Ghosts VI : Locusts en 2020, ou une nouvelle tournée de NIN. D’autant que Trent Reznor et Atticus Ross sont également attendus pour les BO du thriller The Gorge de Scott Derrickson, et Queer de Luca Guadagnino. Reste à voir s’ils seront là aussi crédités comme Nine Inch Nails.

D’ici là, n’hésitez pas à réécouter quelques-uns des meilleurs morceaux de NIN, comme Closer, Piggy, Only, The Day The World Went Away, We’re In This Together, Copy of A, Find My Way, The Line Begins to Blur, ou encore Even Deeper. Parce que ça fait toujours du bien.