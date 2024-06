Dave Bautista se la joue John Wick dans la bande-annonce d’une comédie explosive

L’acteur Dave Bautista doit régler ses comptes dans la nouvelle bande-annonce du film The Killer’s Game.

Depuis son explosion au cinéma avec Les Gardiens de la Galaxie en 2014, on attend tous un peu de voir l’éventail d’émotions que peut nous proposer Dave Bautista. Un rôle de composition siérait bien à l’acteur, et certaines performances, notamment son personnage dans Knock at the Cabin ou son Replicant dans Blade Runner 2049, ont permis d’entrevoir la palette de jeu de l’ancien catcheur.

Ce dernier cherche en plus à se détacher du carcan créé pour Drax, et veut se faire une image plus forte que celle d’un second couteau (après Dune, Army of the Dead ou Glass Onion). Finalement, de son propre aveu, il veut « juste être un p*tain de bon acteur. Un acteur respecté. » Ça tombe plutôt bien, car si le rôle de composition n’est pas pour tout de suite, Dave Bautista est néanmoins la tête d’affiche de son John Wick à lui dans The Killer’s Game réalisé par J. J. Perry, qui vient de se dévoiler dans une bande-annonce explosive.

The Bautista Game : Parabellum

Des dialogues à la MCU, mais de l’action qui a l’air d’être de haut niveau, on peut dire que Bautista a au moins quitté à moitié le rôle de Drax. The Killer’s Game, s’il ne semble pas voler très haut d’un point de vue histoire ou dialogues, a tout de même l’air de promettre un bon moment. Avec son casting XXL, on peut s’assurer au moins que les blagues clichées seront bien sorties.

Avec Ben Kinglsey, Sofia Boutella, Terry Crews, Pom Klementieff ou encore le catcheur Drew McIntyre à l’écran, c’est comme si un film de série B avait mis son plus beau costard pour aller au McDo. Plus sérieusement, le talent comique de la plupart des acteurs au casting est connu, et il ne devrait vraiment pas être difficile de s’amuser devant ce John Wick version Bautista. D’ailleurs, cette comparaison n’est pas gratuite, puisque la bande annonce elle-même l’affiche fièrement : « du studio derrière John Wick ». De quoi être choqué (non).

Est-ce que c’est vraiment le genre de gars qu’on veut énerver ?

On peut noter tout de même que l’acteur n’a pas l’air de prendre la tâche à la légère, et essaie tant bien que mal de donner des émotions à son personnage. Espérons juste que l’ex-catcheur ne s’enfermera pas dans un seul type de rôle comme Liam Neeson à une époque, ou alors de manière plus pertinente, comme il le dit lui même : « Je n’ai jamais voulu être le prochain The Rock« . En tout cas, on le lui souhaite.

Pour voir Dave Bautista tuer des gens, il faudra attendre. Aux États-Unis, le film est prévu pour le 13 septembre, en France il n’a pas encore de date de sortie.