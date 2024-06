« Je veux la faire » : cette suite est très attendue par les fans et un des acteurs redonne de l’espoir

En deux films, cette double comédie s’est créé une fanbase solide, et un de ses deux acteurs principaux a relancé l’idée d’une suite.

Il y a des suites qu’on ne verra jamais, mais pour lesquelles une petite flamme subsiste toujours dans le cœur des fans. Spider-man 4, devait être l’opus ultime de Sam Raimi, pour se faire pardonner de l’épisode 3, mais a été abandonné par manque de temps. Kill Bill: Volume 3 a toujours été dans la tête de Tarantino, mais a très peu de chance de voir le jour, étant donné que son prochain film sera son dernier. Green Lantern 2 aurait du… ah non, personne ne l’attend celui-là.

Bref, des projets de suite, il y en a tout le temps, même pour des films qui n’en avait pas besoin. Se7en a failli avoir une suite par exemple, et on se demande encore quel aurait été l’intérêt d’un tel projet. Toutefois, d’autres auraient évidemment du sens. Et c’est notamment le cas de ce dyptique dont le troisième film est devenue une quasi-arlésienne. Cette suite a toujours intrigué les fans et un de ses acteurs principaux, Channing Tatum, a redonné un peu d’espoir.

23 Jump Street : Aliens boogaloo

Lors d’un entretien avec Comicbook.com, dans le cadre de la promotion de son nouveau film To The Moon, l’acteur a en effet parlé des 21 Jump Street. Il a notamment évoqué la suite tant espérée 23 Jump Street :

« Il y a un projet qui a été écrit et c’est encore à l’heure actuelle le meilleur scénario que j’aie jamais lu pour un troisième film. […] Vous savez quoi, je vais mettre un peu de chance de mon côté, et je vais dire que j’adorerais voir 23 Jump Street. J’adorerais le faire avec Jonah [Hill], et je sais que Jonah aussi veut le faire. On adorerait pouvoir retourner jouer ensemble. »

L’appel de phare est lancé. Surtout que le projet pitché il y a des années de ça était aussi inattendu qu’intrigant : l’univers des deux flics faussement jeunes allait rencontrer… le monde des Men In Black. Pour rappel, les films racontent l’histoire de Schmidt (Jonah Hill) et Jenko (Channing Tatum), deux policiers devant s’infiltrer dans des milieux scolaires en se faisant passer pour des élèves afin de démanteler des réseaux criminels.

Même en ayant pris un coup de vieux depuis 22 Jump Street (sorti en 2014), le fait de mélanger les deux licences permettrait aux deux acteurs de prendre leurs rôles sans se soucier aucunement de leur âge. Rodney Rothman, le scénariste du deuxième et du troisième film a d’ailleurs tenté de donner un coup de pouce pour raviver la flamme du projet.

Tout n’est pas fichu donc, mais cela reste forcément compliqué. Chris Miller et Phil Lord, les réalisateurs des deux premiers films, sont déjà très occupés par la production de Beyond the Spider-verse et ils réaliseront bientôt le film Project Hail Mary, un film de science-fiction avec Ryan Gosling.

D’ici à ce que Jonah Hill appuie l’idée à son tour, on devra donc se contenter de ça. En attendant, pour les fans de Channing Tatum, il sera à l’affiche de To The Moon, aux côtés de Scarlett Johansson, au cinéma le 10 juillet 2024.