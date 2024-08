Deadpool 3 : après son caméo, cet acteur espère avoir son propre film en solo chez Marvel (enfin)

Deadpool & Wolverine contient son lot d’apparitions surprises, et parmi les invités du film, un acteur aimerait beaucoup continuer en solitaire.

Deadpool 3 ne s’est jamais vraiment planqué, il existe (en grande partie) pour les caméos. La simple présence de Hugh Jackman en Wolverine n’a pas seulement constitué la moitié du titre du film, mais surtout une énorme partie du marketing. Et dès le début du long-métrage, Wade Wilson annonce la couleur : le scénario est un prétexte pour faire revenir des figures passées de Marvel et de la Fox. Ainsi, il a ouvert la porte à toutes les possibilités dans le MCU.

Par exemple, on a bien failli avoir le Ghost Rider de Nicolas Cage dans Deadpool 3, et on ne serait pas étonné de le voir débarquer dans Avengers : Secret Wars. Plusieurs personnages ont donc eu droit à un dernier tour de piste dans le film Shawn Levy, que cela soit pour faire une blague, des adieux propres ou même apparaitre pour la première fois à l’écran. C’est justement dans ce dernier cas que se retrouve cet acteur qui aimerait bien avoir son film à lui.

A lire aussi Notre critique de Deadpool & Wolverine

Bon bah, Gam pis

Dans le Néant, une réalité placée à la fin des temps où la TVA envoie les exilés, Deadpool et Wolverine rencontre de nombreux personnages issus de films de la Fox estampillé Marvel. On y voit le Johnny Storm de Chris Evans (Les 4 Fantastiques de 2005 et 2007), le Blade de Wesley Snipe (1998, 2002, 2004), la Elektra de Jennifer Garner (2005) et le Gambit de Channing Tatum de… nulle part, en fait. L’acteur devait pendant longtemps incarner le héros de La Nouvelle-Orléans, mais le projet n’a jamais vu le jour.

Shawn Levy et l’équipe ont donc enfin donné l’opportunité au comédien d’incarner le X-Men. Une consécration pour Tatum, qui espère avoir plus qu’un caméo, comme il l’a expliqué à un journaliste de Deadline :

« Je l’espère [avoir mon propre film]. De ta bouche aux oreilles de Dieu. Il faut le faire exister, mon ami. S’il te plaît. Bien sûr, je l’ai dit [a Marvel]. Cela fait dix ans que je dis que je le veux. C’est entre les mains de Bob Iger et de Kevin Feige. Je prie Dieu ».

Il l’a enfin eu son Gambit

Le film Gambit a été développé pendant plus de quatre ans par l’acteur et son partenaire de production Carolin Reid, mais le projet a stagné, puis, avec le rachat de la Fox par Disney en 2019, a carrément disparu. En 2015, plusieurs réalisateurs avaient été approchés par Tatum pour le long-métrage, notamment Darren Aronofsky, Gareth Evans et surtout Shawn Levy. Presque dix ans plus tard, c’est finalement Shawn Levy, mais avec un autre film, qui a pu donner sa chance au comédien.

Channing Tatum n’a pas encore son film de super-héros solo, mais il est toujours à l’affiche de Deadpool & Wolverine, et sera bientôt en salle dans le thriller Blink Twice, de Zoë Kravitz, le 21 août.