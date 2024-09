Star Wars : l’un des pires films vient de George Lucas, et pas uniquement de Disney

C’est l’un des pires films et le plus gros bide de Star Wars, et George Lucas en est un peu responsable, avant que Disney n’entre dans l’équation.

Depuis que Disney a racheté Lucasfilm en 2012 pour la coquette somme de 4 milliards, la planche à billets a chauffé. Rien que chez Star Wars, il y a eu cinq films en quatre ans, sans parler de la dizaine de séries pour Disney+. Et malgré le succès retentissant de Star Wars : Episode VII – Le Réveil de la Force (plus de 2 milliards au box-office) ou de The Mandalorian, les décisions de Disney ont été largement critiquées.



En cause : le manque de stratégie et l’exploitation abusive de la marque. Si Rogue One (un prequel du premier Star Wars, sur le vol des plans de l’Étoile de la mort) avait agréablement surpris tout le monde en 2016, Solo a servi de parfait exemple du pire en 2018.

Comme Rogue One, le film centré sur les origines de Han Solo a eu droit à une production cauchemardesque. Mais il a en plus été un désastre au box-office, devenant l’illustration ultime des erreurs de Disney avec la marque Star Wars. Sauf qu’un scénariste vient de confirmer que Solo : A Star Wars Story a bien commencé avec… George Lucas lui-même.

Solo un film et adios

« SOLO ÉTAIT DÉJÀ EN DÉVELOPPEMENT… »

C’est sur la chaîne Star Wars Theory que le scénariste Stuart Beattie a parlé des coulisses de la Guerre des étoiles chez Disney. Et il sait de quoi il parle puisqu’il a travaillé sur les projets Obi-Wan (le film prévu au départ, et la série).

En septembre 2024, il a ainsi raconté comment George Lucas et Lawrence Kasdan (co-scénariste de L’Empire contre-attaque et Le Retour du Jedi) avaient choisi cette idée avant que Mickey n’arrive dans l’équation :

« Il était en partie impliqué dans Solo, parce que c’est lui qui l’avait commencé. (…) George est allé voir Larry pour lui dire, ‘Hey, faisons un film, choisis ce que tu veux’. Larry a choisi Han Solo. C’est pour ça que Lucasfilm a fait le film Han Solo. Parce qu’il était déjà en développement quand ils ont racheté Lucasfilm à George. »

Pitié de bar

Des paroles qui confirment ce que racontait notamment un article d’Entertainment Weekly en 2018, expliquant que Lawrence Kasdan travaillait sur un film Han Solo avant le rachat de Lucasfilm par Disney.

Kathleen Kennedy, présidente de Lucasfilm dans l’ère Disney, avait elle aussi raconté que George Lucas avait prévu d’autres films Star Wars avant le rachat. Elle expliquait à Slash Film en 2015 :

« J’ai discuté avec George en avril 2012, et la société a été vendue en septembre 2012, donc c’était très peu de temps avant. Et l’une des discussions qu’on a eues d’un point de vue créatif avec George, c’était à propos de l’idée de faire d’autres films que la saga. Et il avait quelques idées en tête. »

« Vraiment ? »

LA FIN DE CETTE SAGA STAR WARS

Rogue One avait réussi à faire oublier sa production désastreuse (Tony Gilroy engagé pour superviser des reshoots massifs, plus ou moins à la place du réalisateur Gareth Edwards) une fois sur les écrans. Et avec plus d’un milliard récolté au box-office, le blockbuster au budget officiel de 265 millions au moins avait été un très beau coup pour Disney.

Mais Mickey n’a pas reproduit le miracle avec Solo. Le film avait été tourné dans les pires conditions, les réalisateurs Phil Lord et Christopher Miller ayant été virés pendant le tournage suite à des conflits avec le studio sur leurs méthodes de travail et leurs choix artistiques. Ron Howard avait été engagé pour les remplacer et retourner une grande partie du film (potentiellement jusqu’à 70%).

L’époque où on se disait « oh un Star Wars western ! »

George Lucas avait même mis les pieds sur le plateau durant cette période trouble, histoire de soutenir son copain Ron Howard, et donner quelques idées et conseils. Mais ça n’a pas servi à grand-chose puisque Solo a été un bide monumental : 393 millions au box-office, pour un budget officiel proche des 300 millions, même si le coût réel de ce cauchemar restera sûrement secret. C’est tout simplement le pire de toute l’histoire de Star Wars au cinéma.

L’échec de Solo a entraîné la fin de la saga parallèle intitulée « A Star Wars Story« , qui aurait logiquement dû continuer avec d’autres films en parallèle des épisodes principaux. C’est là que Disney+ a été bien utile pour l’entreprise d’exploitation et recyclage puisque les projets de films Obi-Wan et Boba Fett sont devenus des séries.