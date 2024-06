Sous la Seine continue à cartonner sur Netflix et bat un record pour un film français

Sous la Seine de Xavier Gens ne cesse de surprendre et continue d’être un énorme succès sur Netflix, battant même un record au passage.

Mais jusqu’où nagera ce requin ?! Il y a quelques jours, Sous la Seine cartonnait sur Netflix un peu partout dans le monde, et ça ne devrait pas s’arrêter de sitôt. En effet, personne n’a l’air d’échapper aux mâchoires du film de Xavier Gens, y compris Stephen King qui a donné son avis sur Sous la Seine.

Et tandis que Sous la Seine 2 a déjà été teasé, on peut voir que le film aux gentils poissons continue sa brasse en eau douce (bon ok, on arrête les métaphores aquatiques). Les chiffres du film porté par Bérénice Bejo et Nassim Lyes ne font ainsi qu’augmenter depuis sa sortie, et il est toujours un énorme succès sur Netflix, au point de battre un record pour un film français et de pouvoir prétendre à des sommets encore plus impressionnants.

Sous la Seine et au-2là

Pour la deuxième semaine consécutive, Sous la Seine est donc toujours le film non-anglophone le plus vu sur Netflix. Sans évidemment égaler les 41 millions de vues de son démarrage sur la plateforme, le long-métrage aux requins parisiens a tout de même cumulé quasiment 29 millions de vues supplémentaires durant la semaine du 10 au 16 juin, pour totaliser environ 69,6 millions de vues (soit presque 121 millions d’heures de visionnages). Il se place ainsi largement devant les films du moment, le film d’action indien Bade Miyan Chote Miyan (5 millions de vues cette semaine), et du numéro 3, Les Couleurs du mal : Rouge (4,7 millions de vues).

Au niveau mondial, Sous la Seine est toujours dans le top 10 des films les plus vus du moment sur Netflix de 93 pays, en étant même premier dans 65 d’entre eux (contre 76 la semaine dernière). Encore plus impressionnant, il a récemment fait son entrée dans le top 10 des films non-anglophones les plus vus de tous les temps de la plateforme au N rouge, plus précisément à la cinquième place.

Tema la taille du requin

Sous la Seine fait ainsi mieux que tous les autres films français sur Netflix, comme Le Salaire de la Peur ou Balle Perdue 2, et bat le record d’AKA, anciennement plus gros succès sur la plateforme pour un film originaire de l’Hexagone. Le long-métrage avec Alban Lenoir est d’ailleurs lui-même septième du top 10 des films non-anglophones les plus vus de tous les temps, avec environ 61 millions de vues (en 91 jours).

En prenant en compte sa trajectoire, il est tout à fait envisageable que Sous la Seine parvienne à accrocher la première place de ce Top 10, le numéro 1 Troll ayant totalisé 103 millions de vues en 91 jours sur Netflix. Reste donc à voir jusqu’où pourra monter le film français.