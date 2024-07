Shark 3D : le film de requin qui fait passer Sous la Seine pour un documentaire animalier

Les libertés prises par Sous la Seine vous ont choqué ? Préparez de quoi amortir votre descente d'organes quand vous regarderez Shark Night a.k.a Shark 3D, sommet de kitsch des années 2010 et de vulgarité sanglante étrangement satisfaisant.

A partir de quand peut-on tirer d'un mauvais film un plaisir (presque) coupable ? Les braves gars de Nanarland ont consacré une rubrique entière à cette question. Leurs bases de données n'incluent cependant pas Shark Night, sorti en France sous le titre très sobre Shark 3D (et sous le titre encore plus sobre Requin 3D au Québec) en 2011.

Pourtant, le long-métrage réalise par David R. Ellis (Destination finale 2... et 4) est selon nous un sérieux prétendant au titre de nanar typique des années 2010, alternant beauferie chimiquement pure et twists complètement cons, quelque part entre le faux sérieux des Dents de la mer 4 et le ricanement postmoderne de Sharknado. Bienvenue dans un monde parallèle où les requins nagent dans les lacs et où les femmes sont toutes des bouts de viande, au propre comme au figuré.

Sharks on a lake

Shark Night est l'œuvre de David R. Ellis, ancien coordinateur de cascades et réalisateur de second équipe responsable de films qui fleurent bon les années 2000, les téléphones à clapet et le Axe parfum Dark Temptation.

Parmi eux on compte Cellular, mais surtout le culte Des Serpents dans l'avion, ainsi que le meilleur et le pire volet de la saga Destination finale, à savoir le deuxième et le quatrième. Malheureusement, c'est ce dernier qui va lui valoir le poste de metteur en scène sur un projet alors en train de se concrétiser.

Sa cage

Tout le monde s'en souvient : on est au tout début des années 2010 et Avatar vient de prouver que le grand public aime la 3D. Mieux encore : le public adolescent aime la 3D cheap dans des séries B taillées sur mesure pour lui. Une théorie prouvée donc par Destination Finale 4 et ses prolapsus anales en relief, qui a rapporté la bagatelle de 186,1 millions de dollars au box-office, soit le plus gros score de la franchise.

C'est parce qu'il a su concilier le cahier des charges de la prod' horrifique américaine et un tournage en 3D qu'Ellis est sélectionné pour concrétiser un projet qu'on pourrait résumer grossièrement en : "la même chose, mais avec des requins".

N'importe qui devant Destination finale 4

Des requins, mais en 3D

Le concept est simple : envoyer le maximum de squales numériques dans la tronche du spectateur prépubère shooté au pop-corn. Le réalisateur estime que 60% de ses bestioles, de toutes les tailles et toutes les formes, sont générées par ordinateur. Pourtant, les vedettes sont bien les 40% restants, confectionnés par Ty Boyce, déjà derrière le requin de Peur Bleue et d'un autre superprédateur emblématique de la période : Anaconda. Le cadavre du requin marteau est particulièrement réussi. Mis...