Sous la Seine : critique du film de requin français de Netflix

L’important, c’est d’anticiper

La référence n’est pas qu’une manœuvre marketing bien exécutée : Sous la Seine entend bien se moquer de la politique parisienne et vise même spécifiquement les Jeux olympiques, puisque l’arrivée d’un requin dans la Seine gêne l’organisation d’un triathlon censé faire office de vitrine avant l’évènement. Gens s’amuse à transposer le bon vieux carcan scénaristique des Dents de la mer au cœur de la Ville lumière.

Dans le rôle de la lanceuse d’alerte ignorée, on retrouve la scientifique Sophia (Bérénice Bejo). Dans le rôle du vieux briscard au lourd passé, on retrouve le membre de la brigade fluviale Adil (Nassim Lyes, la masse musculeuse de Farang). Et dans le rôle du maire déterminé à ne pas entacher l’image de sa ville en pleine effervescence touristique, on retrouve évidemment une simili-Anne Hidalgo caricaturée à outrance (Anne Marivin).

Le seul moyen de dépasser les 2% : s’occuper du requin

Et comme si cette subtile charge politique ne suffisait pas, le film prend logiquement en compte les problématiques écologiques et animales du moment, que la sharksploitation a souvent sciemment ignoré bien qu’elle ait largement participé malgré elle au dénigrement des requins, dont beaucoup d’espèces sont menacées. Et pourquoi pas ?

Bejo s’adresse directement au spectateur quand elle assène : « Pour l’orque et le beluga, vous ne vous êtes pas posé la question ». L’hypothèse d’un squale dans la Seine est toujours moins fantaisiste que la scène où la maire de Paris est acclamée par les Parisiens. Et ceux-ci ne cracheront peut-être pas sur un exutoire en cette période pré-J.O. où nos politiques favoris se rependent plus qu’à l’accoutumée en formules toutes faites et en promesses dans le vent, aussi crétin soit-il. Quant à la question de la biodiversité, elle semble obligatoire dès lors que le scénario assume une dimension sociale. Excepté peut-être le très chiant Dark Tide, le genre a rarement su concilier son efficacité horrifique avec un discours sur les animaux qu’il met en scène.

Ce requin-tigre est un maniaque !

En eaux troubles

Dommage donc que ce défouloir satirique pour le moins artificiel se contredise lui-même à ce point, dans quelques séquences complètement lunaires. C’est le cas notamment d’une scène avec des SDF. Les sans-abris du bord de Seine quittent ainsi volontairement leur lieu de vie comme ils partiraient en vacances en Bretagne, bras dessus bras dessous avec les policiers qui les intiment, hilares, de faire la place à la dernière lubie de la mairie. On a vu critique plus virulente, mais rarement aussi hors-sol.

Requins, SDF, personne ne leur échappe

Le but contre son camp le plus sidérant étant bien sûr la caractérisation des activistes, correspondant à peu près à l’image que se fait un éditorialiste Sud Radio des jeunes écolos contemporains : des couples d’influenceuses bourgeoises (option capillaire obligatoire cheveux bleus ou dreads) qui squattent des palais à l’abandon dans le 4e arrondissement et inondent les réseaux sociaux de #JeSuisRequin (véridique !). Le film ne manquera pas de leur donner tort, puis carrément de les punir pour leur engagement. Que les légions de quarantenaires en garnison dans nos commentaires Facebook se rassurent : Netflix tient enfin son tant attendu film « anti-woke » !

Bien entendu, comme souligné dès la sortie, tout est bête dans cette satire écrite comme un long épisode d’Emily in Paris, de la réaction d’à peu près tous les personnages aux retournements de situation. Mais quand cette bêtise fait déraper la raillerie dans la complaisance un poil feignante, l’amusement laisse place à l’exaspération.

Nage droit devant toi

Le sang de la Seine

Heureusement, il reste l’essentiel : le requin. Introduit très maladroitement dans une ouverture très frustrante, le bestiau bénéficie d’effets tantôt potables, tantôt un peu moins… Et tant mieux. Xavier Gens est de toute évidence un amateur de séries B bien bourrin et il s’appuie sur ses dialogues approximatifs et ses personnages inintéressants pour faire glisser peu à peu le récit du sous-Dents de la mer programmatique au fantasme d’amateur de sharksploitation, qui n’a pas peur de sacrifier la technique pour s’amuser un peu.

Passé les obligatoires séquences de tension spielbergiennes, le réalisateur s’inspire plutôt de son comparse Alexandre Aja et de son complètement burné Piranha 3D. Bien entendu, il ne se livre pas à une gaudriole sanguinolente du même acabit, mais prend un malin plaisir à organiser de véritables carnages de masse, instants où sa caméra est de loin la plus inventive. Il ne pouvait se retenir d’investir les catacombes, notamment pour un travelling avant en plongée (littérale), écrabouillant la gen Z dans un couloir étroit tandis qu’elle perd ses membres plus vite qu’elle ne scrolle sur TikTok.

Le niveau supérieur

Fait rare pour une production Netflix, qui n’en porte pas moins des stigmates esthétiques : le twist qui aurait d’ordinaire motivé le climax sert ici de pivot vers 20 dernières minutes délirantes, virant carrément au film catastrophe. Au détour d’un set-up pay-off… impayable, Gens révèle son monstre plein cadre, se repait d’un caméo quelconque et fait escalader la situation bien plus loin que permis par ses enjeux neuneu. C’est bien lors de cette fin que Sous la Seine apparait tel qu’il aurait dû être dans son intégralité : décomplexé, franc et un peu rigolo quand même, avouez-le.

Pas étonnant donc que la presse étrangère réserve un accueil autrement plus chaleureux au long-métrage : ne s’attardant pas sur les dialogues bas du front, elle a surtout retenu le chaos du dernier acte. Et on serait tenté d’en faire de même.

Sous la seine est disponible sur Netflix depuis le 5 juin 2024 en France