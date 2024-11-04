Sous la Seine 2 : le film de requins de Netflix va bien avoir une suite, mais pas comme on le pense

Après le carton mondial de Sous la Seine sur Netflix, l’actrice Bérénice Béjo a confirmé la mise en chantier d’une suite du film de requins.

Avec plus de 100 millions de vues, Sous la Seine s’est imposé comme le production française de Netflix la plus regardée de l’histoire de la plateforme. Le film de requins de Xavier Gens, derrière son postulat de série B assumé, a attiré un public vaste, qui a très vite interrogé sur la possibilité d’une suite. Le réalisateur avait d’ailleurs teasé un potentiel Sous la Seine 2, mais rien n’était officialisé.



Il faut dire que Sous la Seine avait frappé fort avec son requin mutant qui trouve refuge dans le fleuve parisien, en plein contexte de Jeux olympiques, pendant lesquels s’organise un triathlon. Sorti un mois avant les vrais JO de Paris, le film a, entre autres, profité de ce clin d’œil à l’actualité pour devenir un phénomène. Un phénomène qui aura bien une suite.

Sous la Seine 2 : l’empire perdu ?

Interviewée par La Tribune Dimanche, l’actrice Bérénice Béjo – qui tient dans Sous la Seine le rôle principal de l’océanographe Sophia – a confirmé la mise en chantier d’un Sous la Seine 2, et a même partagé une date de début de tournage.

“En septembre 2025, nous tournerons Sous la Seine 2.”

Reste maintenant à savoir ce que racontera cette suite. Attention spoilers : à la fin de Sous la Seine, Paris finissait engloutie après l’explosion en chaîne d’obus restés au fond du fleuve. Les requins devenaient les nouveaux rois de cet environnement urbain transformé, et on pouvait supposer que Sophia et son comparse Adil (Nassim Lyes) allaient sans doute finir en snack pour les squales.

Surtout ne pas bouger

En tout cas, ce postulat semble idéal pour en tirer une suite au minimum originale. C’est d’ailleurs ce que sous-entendait Xavier Gens, mais Bérénice Béjo vient mettre le doute. En effet, la comédienne a donné quelques informations (assez vagues il faut bien admettre) sur la nature du projet :

“Ce ne sera pas une simple suite. Il s’agit d’un autre film, très différent… mais toujours avec un requin.”

Parle-t-elle du contexte de Sous la Seine 2 ? De son cadre ? Ou de son échelle ? Quoi qu’il en soit, on devrait pouvoir se faire une idée en 2026, date à laquelle cette suite devrait être disponible sur Netflix.